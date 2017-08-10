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08:44 (мск), источник: СуперОмск

Экс-глава омского Минпрома Белов нашел новое место работы

Виктор Белов стал исполнительным директором омского регионального объединения работодателей.

Бывший министр промышленности Омской области Виктор Белов стал новым исполнительным директором омского регионального объединения работодателей. На этом посту он сменил бывшего депутата Омского городского Совета Александра Мясникова.

Белов покинул пост главы Минпрома в апреле этого года. В июне новым министром промышленности стал Александр Докучаев.

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