Суд оставил в силе регистрацию единоросса Станислава Прокоповича на довыборы в нижегородскую Думу

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, на заседании суда 9 августа 2017 года было отказано в удовлетворении иска кандидата по округу № 18 (Московский район) от КПРФ Дениса Вышегородцева. Иск был подан к территориальной избирательной комиссии (ТИК). По мнению коммунистов, представители «Единой России» опоздали со сроками уведомления избирательной комиссии, сделав это (в письменном виде) на день позже установленного законом срока — 13 июля.

Однако, как и в случае с округами № 27 и № 31, суд посчитал регистрацию правомерной, согласившись с доводами ответчика о том, что партией при извещении о мероприятии по выдвижению кандидатов соблюдены все нормы закона, 12 июля поступила телефонограмма.