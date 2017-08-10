Мэрия Екатеринбурга недовольна засилием в городе билбордов Куйвашева

Об этом заявил заместитель главы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев. По словам чиновника, огромное количество рекламных щитов Куйвашева не позволяет городским чиновникам поздравить горожан. «Весь город в этих билбордах! Вы, я думаю, сами видите. Мы не можем нигде повесить наши баннеры с поздравлением земляков с днем города», — возмутился Матвеев.