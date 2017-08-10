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09:23 (мск), источник: ЕАН

Мэрия Екатеринбурга недовольна засилием в городе билбордов Куйвашева

Власти Екатеринбурга подвергли критике активность предвыборного штаба врио главы региона Евгения Куйвашева.

Об этом заявил заместитель главы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев. По словам чиновника, огромное количество рекламных щитов Куйвашева не позволяет городским чиновникам поздравить горожан. «Весь город в этих билбордах! Вы, я думаю, сами видите. Мы не можем нигде повесить наши баннеры с поздравлением земляков с днем города», — возмутился Матвеев.

Напомним, выборы главы региона назначены на 10 сентября. Активную промокампанию с использованием щитов и растяжек штаб Куйвашева начал в июле.

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