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09:35 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ предупредил банки о возможной атаке вирусов-шифровальщиков

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ (ФинЦЕРТ) в среду предупредил российские банки о возможно готовящейся на них атаке вирусов-шифровальщиков, пишет газета «Ведомости».

Источник: Reuters

Соответствующее письмо центр разослал банкам. ФинЦЕРТ получил информацию о возможной атаке из разных источников, отмечает издание.

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Последний раз о масштабных кибератаках на российские банки ЦБ сообщал в конце июня 2017 года.

Тогда регулятор выявил единичные случаи заражения участников финансового рынка вредоносными вирусами-шифровальщиками.

Атака, по данным ФинЦЕРТа, началась с рассылки email-писем с вложенным вирусом. В тексте сообщений злоумышленники убеждали пользователя открыть вредоносный файл, после чего вирусная программа активировалась.

Комментарии
3
Иван Петров
Вирусные атаки происходят на финансовые и другие стратегические учреждения ежедневно и не только на российские.
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Микролаб Н 500
Они со своей цифровой экономикой нас кинут как в очередной раз...Это очередная форма обмана будет,коих немало было в современной России..И пенсионные фонды и счета...всё обнулят.
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Андрей .
а не сам ли ЦБ РФ регулирует эту попытку?
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