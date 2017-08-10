ЦБ РФ предупредил банки о возможной атаке вирусов-шифровальщиков
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
Соответствующее письмо центр разослал банкам. ФинЦЕРТ получил информацию о возможной атаке из разных источников, отмечает издание.
Тогда регулятор выявил единичные случаи заражения участников финансового рынка вредоносными
Атака, по данным ФинЦЕРТа, началась с рассылки