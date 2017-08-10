Горизбирком завершил регистрацию кандидатов на выборы в Думу Владивостока

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 августа, PrimaMedia.

Владивостокская городская избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на грядущие выборы в Думу Владивостока. Конкуренцию на выборах ранее зарегистрированным «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Российской партии пенсионеров за справедливость» составят представители «Справедливой России», «Коммунистической партии социальной справедливости» (КПСС) и партии «За женщин России», сообщили ИА PrimaMedia в горизбиркоме.

Регистрацию последних списков избирательных объединений на выборы в Думу Владивостока горизбирком провел на двух заседаниях — 8 и 9 августа.

На заседании во вторник, 8 августа члены комиссии зарегистрировали список кандидатов от КПСС в количестве 20 человек.

Еще три партии зарегистрировали своих кандидатов на выборы в Думу Владивостока.

«Избирательное объединение своевременно в соответствии с частью 1 статьи 45 Избирательного кодекса Приморского края представило в ВГМИК подписи избирателей в поддержку списка кандидатов. После проведенной проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержавшихся в подписных листах, было установлено, что количество достоверных подписей является достаточным для регистрации списка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте горизбиркома.

На заседании комиссии в среду, 9 августа регистрацию получили кандидаты от эсеров и партии «За женщин России».

От «Справедливой России» на выборы зарегистрированы 33 человека, от «Женщин России» — 20 кандидатов.

Также на заседании 9 августа члены ВГМИК отказали в регистрации списка Приморского регионального отделения партии «Яблоко», которое не предоставило в установленные сроки подписи избирателей.

Таким образом, в выборах депутатов Думы Владивостока примут участие представители семи политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость», КПСС и «За женщин России».

Всего в выборах от всех партий по единому и одномандатным избирательным округам будут участвовать 202 кандидата.

От ИА PrimaMedia напомним, что 10 сентября текущего года Владивосток будет выбирать новый состав городской думы — 35 депутатов, которые следующие пять лет будут принимать важные для города решения и нормативные акты. Действующий созыв гордумы 20 июня утвердил дату выборов, тем самым положив начало избирательной кампании в представительный орган. Выборы во владивостокскую гордуму пройдут по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе. Это значит, что не менее 50% депутатов представительного органа муниципального образования, будут избираться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, то есть по партийным спискам. Таких мандатов на предстоящих выборах будет 18. Остальные депутаты гордумы будут избираться по одномандатным избирательным округам (всего 17 округов).

Выдвижение на выборы списков кандидатов по единому избирательному округу стартовало 26 июня и длилось ровно месяц — до 26 июля. В этот период партии могли подать списки своих кандидатов в горизбирком. Всего за отведенный период парламентские и непарламентские партии вместе выдвинули на выборы по единому избирательному округу 249 кандидатов.