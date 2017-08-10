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09:39 (мск), источник: Вести - Пермь

Глава региона придал ускорение проекту «Новая поликлиника»

К 2019 году пермяки свои поликлиники не узнают — ремонт, экстренный прием без записи и никаких очередей.

Источник: Вести - Пермь

Уже к 2019 году все поликлиники в Пермском крае должны заработать в новом формате. Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников на заседании правительства. Ранее проект «Новая поликлиника» должен был заканчиваться на год позже.

Максим Решетников, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края: «Средства выделены — 1,5 миллиарда рублей в целом на капитальный и текущий ремонты, и другие вопросы в бюджете сконцентрированы на ближайшие три года. Этого ресурса достаточно, чтобы нам и организационные, и текущие — все эти вопросы провести, давайте ускоряйтесь».

Уже сейчас 12 районных больниц участвуют в пилотном проекте, главная задача которого снизить до минимума время ожидания медицинских специалистов, более того сделать пребывание пациента удобным и комфортным. Начались ремонты, в первую очередь создается безбарьерная среда в регистратуре. Планируется открыть отдельные кабинеты, в которых можно выписать рецепты, появляются целые отделения для экстренного приема без записи. Ну, а чтобы во всем этом разобраться, на входе пациентов должен встречать администратор.

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