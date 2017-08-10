Глава региона придал ускорение проекту «Новая поликлиника»

Источник: Вести - Пермь

Уже к 2019 году все поликлиники в Пермском крае должны заработать в новом формате. Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников на заседании правительства. Ранее проект «Новая поликлиника» должен был заканчиваться на год позже.

Максим Решетников, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края: «Средства выделены — 1,5 миллиарда рублей в целом на капитальный и текущий ремонты, и другие вопросы в бюджете сконцентрированы на ближайшие три года. Этого ресурса достаточно, чтобы нам и организационные, и текущие — все эти вопросы провести, давайте ускоряйтесь».