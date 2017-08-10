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09:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

ПАК ФА покажет высший пилотаж на авиафестивале

Всего в демонстрационных полетах примет участие более 150 воздушных судов.

Источник: AP 2017

Пилоты перспективных авиационных комплексов Т-50 продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в рамках авиационного фестиваля «Форсаж-2017», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Также мастерство группового и одиночного пилотажа, технику ведения воздушного боя покажут летчики авиационных групп «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России» и «Беркуты», зрелищный проход с дымами цветов российского триколора покажут самолеты Су-25.

Всего в демонстрационных полетах авиафестиваля за два часа будет задействовано более 150 воздушных судов.

«Форсаж-2017» — авиашоу в подмосковном Алабине, где будут продемонстрированы полеты практически всех типов современных самолетов дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, а также вертолетов армейской авиации, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России. Мероприятие, приуроченное ко Дню военно-космических сил (ВКС), стартует 12 августа в парке «Патриот» в 13:00 по московскому времени.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», впервые истребители Т-50 продемонстрировали элементы воздушного боя в июле в рамках Международного авиакосмического авиасалона в Жуковском.

Напомним, Т-50 — истребитель пятого поколения — впервые поднялся в воздух в 2010 году. В июне 2017 года генерал-полковник Виктор Бондарев говорил о том, что ВКС намерены получить сразу эскадрилью новейших истребителей Т-50, 12 экземпляров, а минувшей весной авиастроители Комсомольска-на-Амуре передали для испытаний девятый опытный образец боевой машины. Кроме того, к концу года минобороны ждёт поставки ПАК ФА уже с новыми, более мощными двигателями.

Ранее стало известно о том, что в состав вооружения Т-50 вошла новейшая тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ, что позволяет истребителю стать настоящим «убийцей авианосцев». Как заявили эксперты, благодаря новинке комплекс ПАК-ФА станет не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной.

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