ПАК ФА покажет высший пилотаж на авиафестивале

Источник: AP 2017

Пилоты перспективных авиационных комплексов Т-50 продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в рамках авиационного фестиваля «Форсаж-2017», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Также мастерство группового и одиночного пилотажа, технику ведения воздушного боя покажут летчики авиационных групп «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России» и «Беркуты», зрелищный проход с дымами цветов российского триколора покажут самолеты Су-25.

Всего в демонстрационных полетах авиафестиваля за два часа будет задействовано более 150 воздушных судов.

«Форсаж-2017» — авиашоу в подмосковном Алабине, где будут продемонстрированы полеты практически всех типов современных самолетов дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, а также вертолетов армейской авиации, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России. Мероприятие, приуроченное ко Дню военно-космических сил (ВКС), стартует 12 августа в парке «Патриот» в 13:00 по московскому времени.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», впервые истребители Т-50 продемонстрировали элементы воздушного боя в июле в рамках Международного авиакосмического авиасалона в Жуковском.