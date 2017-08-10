ПАК ФА покажет высший пилотаж на авиафестивале
Всего в демонстрационных полетах примет участие более 150 воздушных судов.
Всего в демонстрационных полетах примет участие более 150 воздушных судов.
Пилоты перспективных авиационных комплексов Т-50 продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в рамках авиационного фестиваля «Форсаж-2017», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Также мастерство группового и одиночного пилотажа, технику ведения воздушного боя покажут летчики авиационных групп «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России» и «Беркуты», зрелищный проход с дымами цветов российского триколора покажут самолеты Су-25.
Всего в демонстрационных полетах авиафестиваля за два часа будет задействовано более 150 воздушных судов.
«Форсаж-2017» — авиашоу в подмосковном Алабине, где будут продемонстрированы полеты практически всех типов современных самолетов дальней,
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», впервые истребители Т-50 продемонстрировали элементы воздушного боя в июле в рамках Международного авиакосмического авиасалона в Жуковском.
Напомним, Т-50 — истребитель пятого поколения — впервые поднялся в воздух в 2010 году. В июне 2017 года
Ранее стало известно о том, что в состав вооружения Т-50 вошла новейшая тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ, что позволяет истребителю стать настоящим «убийцей авианосцев». Как заявили эксперты, благодаря новинке комплекс