В США на 90% выросли продажи бункеров из-за обострения отношений с КНДР

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Как заявил менеджер компании Гари Линч, особенно сильно продажи бункеров выросли в Японии. «Значительная угроза со стороны КНДР нависла над Японией, люди беспокоятся», — объяснил он. По его словам, также показатели продаж выросли в США, после новостей о межконтинентальных баллистических ракетах КНДР.

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Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР «огнём и яростью» в случае угрозы для США.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет «Хвасон-14». По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.