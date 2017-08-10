В США на 90% выросли продажи бункеров из-за обострения отношений с КНДР

Как заявил менеджер компании Гари Линч, особенно сильно продажи бункеров выросли в Японии. «Значительная угроза со стороны КНДР нависла над Японией, люди беспокоятся», — объяснил он. По его словам, также показатели продаж выросли в США, после новостей о межконтинентальных баллистических ракетах КНДР.
Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР «огнём и яростью» в случае угрозы для США.
КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет «Хвасон-14». По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.
Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.