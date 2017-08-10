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11:04 (мск), источник: РИА Новости

В США на 90% выросли продажи бункеров из-за обострения отношений с КНДР

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американская компания Rising S, которая специализируется на создании подземных укрытий, заявила об увеличении продаж на 90% за последние две недели на фоне обострения отношений Пхеньяна и Вашингтона, сообщает телеканал Fox News.

Источник: Reuters

Как заявил менеджер компании Гари Линч, особенно сильно продажи бункеров выросли в Японии. «Значительная угроза со стороны КНДР нависла над Японией, люди беспокоятся», — объяснил он. По его словам, также показатели продаж выросли в США, после новостей о межконтинентальных баллистических ракетах КНДР.

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Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР «огнём и яростью» в случае угрозы для США.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет «Хвасон-14». По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Комментарии
6
Метро Метро
Чуть что, сразу под землю зарываются. Как страусы
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Смешно :)) Задорнов отдыхает.
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Сергей Костенко
Про продажи памперсов - скромно умолчали...
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Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
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