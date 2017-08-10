В Киеве назвали экономическую цену блокады Донбасса
По подсчетам властей, Украина потеряла
По подсчетам властей, Украина потеряла
Украина потеряла около 1,5 процента роста ВВП
«У нас за первый квартал
Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что
Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение ввести с 15 марта полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.
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