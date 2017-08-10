В Киеве назвали экономическую цену блокады Донбасса

«У нас за первый квартал где-то 2,3% — рост ВВП, а расчет был до 4%. Эти где-то 1,5% мы потеряли за счет блокады», — цитирует РИА Новости интервью Грымчака «Пятому каналу».

Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что из-за зимней блокады Донбасса страна потеряла 1% роста ВВП, а также ряд промышленных активов, которые до недавнего времени платили налоги в бюджет Украины, а теперь «платят налоги в Россию».

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение ввести с 15 марта полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.