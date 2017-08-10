ОНФ предложил правительству Приангарья исключить закупку алкоголя на бюджетные деньги

Источник: РИА "Новости"

Иркутские активисты Общероссийского народного фронта обратились в правительство области с предложением исключить закупку алкоголя на бюджетные средства в рамках празднования 80-летнего юбилея Приангарья. Как рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Илья Яковенко, на сайте госзакупок размещена закупка на оказание услуг по организации питания на торжественном приеме губернатора Иркутской области на общую сумму 1,8 млн рублей. В целях популяризации здорового образа жизни, ОНФ предлагает провести мероприятие без алкоголя, тем более за счет областного бюджета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу организации.

«Согласно опубликованной документации, на юбилейный прием планируется пригласить не менее тысячи человек. При этом активисты проекта ОНФ “За честные закупки” обратили особое внимание, что на бюджетные средства планируется приобрести значительный объем алкоголя», — отметил Илья Яковенко.

Для проведения торжественного приема планируется приобрести 10 литров коньяка семилетней выдержки, 15 литров водки, 45 литров вина и 45 литров шампанского.

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«Предстоящие юбилейные торжества в честь 80-летия Иркутской области являются значительным событием для региона. В целях популяризации здорового образа жизни, в первую очередь среди молодежи, представляется целесообразным проведение мероприятия без алкогольной продукции, тем более за счет областного бюджета. Следует учитывать острое неприятие общественностью самого факта покупки алкогольных напитков за государственный счет, в то время как тенденция последних лет — это ограничение розничной продажи алкоголя в дни различных праздников, а также уменьшение числа сомнительных закупок», — резюмировал Илья Яковенко.