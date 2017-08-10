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10:56 (мск), источник: Вести Сочи

Госсекретарь Ватикана встретится с Путиным в Сочи

Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин посетит Россию 21−23 августа.

Источник: Вести Сочи

Планируется, что 23 августа госсекретарь Ватикана встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Пьетро Паролин проведёт встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает Интерфакс.

В интервью итальянскому изданию «Коррьере делла сера» кардинал пояснил, что в последние годы посетил немело стран постсоветского пространства, в частности Белоруссию, Украину, страны Балтии.

«Таким образом, у меня теперь будет возможность, так сказать, дополнить картину, совершив визит в Россию. Как бывает в подобных случаях, я смогу напомнить местным католикам о духовной близости с ними папы Римского Франциска. Также я встречусь с наиболее высокопоставленными российскими руководителями, чтобы поговорить о двусторонних и международных проблемах,» — сказал госсекретарь Ватикана.

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