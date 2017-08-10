Госсекретарь Ватикана встретится с Путиным в Сочи

Планируется, что 23 августа госсекретарь Ватикана встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Пьетро Паролин проведёт встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает Интерфакс.

«Таким образом, у меня теперь будет возможность, так сказать, дополнить картину, совершив визит в Россию. Как бывает в подобных случаях, я смогу напомнить местным католикам о духовной близости с ними папы Римского Франциска. Также я встречусь с наиболее высокопоставленными российскими руководителями, чтобы поговорить о двусторонних и международных проблемах,» — сказал госсекретарь Ватикана.