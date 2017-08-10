В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией

Источник: РИА Новости

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в украинском парламенте сообщила, что Верховная рада может уже осенью рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией либо дополнительных ограничений для россиян при пересечении украинской границы.

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По данным издания, инициатива исходит сразу от нескольких партий, а черновые варианты законопроекта были подготовлены под занавес весенней сессии для дальнейшей проработки осенью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

«Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, дает свой паспорт, объясняет цель визита, но украинский консул — к примеру, в Ростове-на-Дону — не распознает в нем террориста. Это не его функция — это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам: они имеют совсем другие цели, они ищут совсем другую информацию», — сказал Макеев накануне вечером в эфире украинского телеканала ZIK.