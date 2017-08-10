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10:42 (мск), источник: РИА Новости

В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией

ИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Введение визового режима с Россией не принесет результатов, считает директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев.

Источник: РИА Новости

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в украинском парламенте сообщила, что Верховная рада может уже осенью рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией либо дополнительных ограничений для россиян при пересечении украинской границы.

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По данным издания, инициатива исходит сразу от нескольких партий, а черновые варианты законопроекта были подготовлены под занавес весенней сессии для дальнейшей проработки осенью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

«Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, дает свой паспорт, объясняет цель визита, но украинский консул — к примеру, в Ростове-на-Дону — не распознает в нем террориста. Это не его функция — это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам: они имеют совсем другие цели, они ищут совсем другую информацию», — сказал Макеев накануне вечером в эфире украинского телеканала ZIK.

Возможное введение Украиной визового режима с Россией обойдется в сумму 56,7 — 76,5 миллиона долларов, заявила ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. Введение виз оставит без работы 2,5 млн украинцев, если РФ примет ответные меры, прогнозируют в украинском «Оппозиционном блоке».

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