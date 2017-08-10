Мэр Геленджика уволил руководителя предприятия по вывозу мусора

Мэр курорта заявил, что никогда не было «такого бардака» за все время его работы.

«Говорить о том, что сегодня больше мусора — да, соглашусь. Но, коллеги, вы отвечаете за эту работу. Вы здесь на местах и вам виднее, а не мне. Я доверял вашему руководителю и вам, но оказалось, что зря», — сказал Хрестин.