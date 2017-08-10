Мэр Геленджика уволил руководителя предприятия по вывозу мусора
Мэр Геленджика Виктор Хрестин освободил от должности директора МУП «БХО» Ивана Муратиди.
Мэр Геленджика Виктор Хрестин освободил от должности директора МУП «БХО» Ивана Муратиди.
«Принял решение освободить от должности директора МУП “БХО” Муратиди. Именно это предприятие отвечает за уборку и вывоз мусора», — написал Хрестин в своем твиттере.
Мэр курорта заявил, что никогда не было «такого бардака» за все время его работы.
«Говорить о том, что сегодня больше мусора — да, соглашусь. Но, коллеги, вы отвечаете за эту работу. Вы здесь на местах и вам виднее, а не мне. Я доверял вашему руководителю и вам, но оказалось, что зря», — сказал Хрестин.