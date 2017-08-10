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12:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ЗС Иркутской области готово помочь правительству в строительстве дороги на Ольхоне

Региональный парламент намерен рассмотреть соответствующие поправки в бюджет на ближайшей сессии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области готовы оказать всестороннюю поддержку правительству региона по строительству дороги на острове Ольхон от паромной переправы до поселка Хужир. Так прокомментировал председатель регионального парламента Сергей Брилка задачу, поставленную президентом страны перед исполнительной властью Приангарья. Существует определенная процедура, установленная законами российской федерации и области, соблюдение которой позволяет сохранить порядок и прозрачность в расходовании бюджетных средств. Как только правительством области в парламент будут внесены необходимые для работы документы, депутатский корпус готов на ближайшей сессии рассмотреть изменения в бюджет для обеспечения финансирования разработки проекта и строительства дороги на острове Ольхон. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Иркутской области.

«Мы готовы оказать всяческую поддержку и сделать все от нас зависящее, чтобы Правительство области скорейшим образом выполнило задачу поставленную президентом страны и жителями острова. По расчетам министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, стоимость реализации проекта составит более 2 млрд рублей», — отметил Сергей Брилка.

Парламентский контроль будет вестись на всех этапах реализации — сроки подготовки документов, суммы, организация закупок и строительных работ.

Напомним, глава государства Владимир Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон в Иркутской области, которая соединит причал паромной переправы с центром материка. Президент РФ поручил губернатору региона Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы.

Между тем стоимость строительства дороги на острове Ольхон от паромной переправы до поселка Хужир составит более 2 млрд рублей. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. Соответствующие расчеты были проведены по поручению губернатора Сергея Левченко, которое он дал по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в Бурятии 4 августа. На имя президента подготовлено письмо от губернатора, в котором приводятся обоснования расчетов.

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