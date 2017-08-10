Гостей ВЭФ угостят фуагра, шашлыками и вином
Участие в третьем Восточном экономическом форуме обойдется казне в 15 миллионов рублей.
Участие в третьем Восточном экономическом форуме обойдется казне в 15 миллионов рублей.
Участие в третьем Восточном экономическом форуме обойдется федеральной казне в 15 миллионов рублей.
Гостей угостят фуагра, шашлыками и вином на площадке ТОР «Надеждинская».
На участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке
Изготовление видеороликов о свободном порте Владивосток, территориях опережающего
В 760 тысяч рублей обойдется аренда шатра под фуршет. Еда и напитки, которые будут вкушать 60 гостей ВЭФ — 880 тысяч рублей. В меню планируется — сырное ассорти и ассорти из морепродуктов, несколько видов фуагра, шашлыков, апельсиновая утка под
А стоимость организации тура по площадке ТОР «Надеждинская» — 3,2 миллиона рублей.
ООО «Айсберг» получит все необходимые средства на выполнение поставленных целей. Участие КРДВ в третьем ФЭВ будет производиться из средств федеральной казны.
Министерство промышленности и торговли РФ потратит на участие в ВЭФ 12,5 миллионов рублей, министерство сельского хозяйства — 18 миллионов рублей, федеральное агентство по туризму свыше 11,2 миллионов рублей, а министерство природы РФ — 50 миллионов рублей.
ВЭФ, ТОР «Надеждинская», КРДВ, Министерство промышленности и торговли РФ, министерство сельского хозяйства, федеральное агентство по туризму, министерство природы РФ, Владивосток, Приморье, федеральная казна.