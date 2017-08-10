Назарбаев внес изменения в указ о структуре и положении Нацбанка
Нурсултан Назарбаев внес изменения в указ «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан», передает корреспондент Tengrinews.kz.
Нурсултан Назарбаев внес изменения в указ «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан», передает корреспондент Tengrinews.kz.
Указ «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан» опубликован на сайте Акорды.
Согласно указу, теперь в миссию Нацбанка входит обеспечение функционирования рынка платежных систем, принятие нормативных правовых актов, направленные на обеспечение эффективности и надежности функционирования платежных систем на территории РК, мониторинг системно значимых платежных систем, анализ и их оценка, ведение и размещение на своем
В части деятельности коллекторов у Нацбанка прописаны, в частности, полномочия проводить учетную регистрацию коллекторских агентств, принимать в их отношении меры воздействия и прочие. Также были внесены изменения по вопросам оказания банковских услуг. Помимо этого, указано, что теперь Нацбанк утверждает по согласованию с Президентом Республики Казахстан систему оплаты труда работников.