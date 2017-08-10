Виктор Агеев станет заместителем председателя двух комиссий администрации Перми

Также он займет место заместителя председателя в проектном комитете городской администрации. Соответствующее постановление было внесено на рассмотрение городской думы.



Сейчас зампредседателя бюджетной комиссии и инвестиционного комитета является замглавы администрации города Перми, начальник департамента финансов Вера Титяпкина. Заместитель председателя проектного комитета — начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Галина Попова. Председателем всех трех структур является глава города и администрации Дмитрий Самойлов.



Ъ-Online.