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12:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Виктор Агеев станет заместителем председателя двух комиссий администрации Перми

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Перми Виктор Агеев займет должность заместителя председателя в двух комиссиях мэрии: бюджетной и инвестиционной.

Также он займет место заместителя председателя в проектном комитете городской администрации. Соответствующее постановление было внесено на рассмотрение городской думы.

Сейчас зампредседателя бюджетной комиссии и инвестиционного комитета является замглавы администрации города Перми, начальник департамента финансов Вера Титяпкина. Заместитель председателя проектного комитета — начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Галина Попова. Председателем всех трех структур является глава города и администрации Дмитрий Самойлов.

Ъ-Online.

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