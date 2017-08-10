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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Удальцов поделился своими политическими планами

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сергей Удальцов заявил, что в ближайшее время сосредоточится на консолидации левых сил и намерен провести встречи с их руководством, в том числе с европейскими и американскими левыми.

Источник: РИА Новости

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы через обновление “Левого фронта”, добьёмся того, что эти разрозненные группы все-таки сможем собрать воедино, этим “Левый фронт” занимался и раньше, сейчас это ещё более актуально. Конечно, самое тесное взаимодействие с парламентскими левыми партиями. Поэтому — консолидация левых, взаимодействие с европейскими левыми, с американскими, которые сегодня действительно поднимают голову. И в мире есть запрос на изменения, ценностные изменения, идеология потребления изживает себя — это наша первоочередная задача», — сказал Удальцов в ходе пресс-конференции в четверг.

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При этом он отметил, что уже в ближайшее время намерен провести встречи с руководителями всех левых организаций.

«И надеюсь, все-таки нам в ближайшее время удастся “Левый фронт” перезапустить, будут у нас на осень уже, я думаю, намечены конференции, которые покажут и в Москве, и в регионах насколько это удалось реализовать», — сказал Удальцов.

Удальцов вышел на свободу во вторник, об этом сообщила его жена. Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.

Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.

Комментарии
9
Сергей Саморуков
Всё правильно . Надо объединять силы .А "левых" за рубежом привлечь к сбору информации о расположении детей и прочей родни нынешней российской элиты , включая Самого . Может очень пригодится .
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Ruslan S
Никаких у него шансов нету. Очередной клоун.
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дмитрий путинцев
Надо сбором информации по тебе и твоей родне заняться и выложить в открытый доступ с клеймом предатель,можно мочить без суда
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Удальцов вышел на свободу раньше, чем ожидали
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