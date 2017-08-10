Удальцов поделился своими политическими планами

Источник: РИА Новости

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы через обновление “Левого фронта”, добьёмся того, что эти разрозненные группы все-таки сможем собрать воедино, этим “Левый фронт” занимался и раньше, сейчас это ещё более актуально. Конечно, самое тесное взаимодействие с парламентскими левыми партиями. Поэтому — консолидация левых, взаимодействие с европейскими левыми, с американскими, которые сегодня действительно поднимают голову. И в мире есть запрос на изменения, ценностные изменения, идеология потребления изживает себя — это наша первоочередная задача», — сказал Удальцов в ходе пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил, что уже в ближайшее время намерен провести встречи с руководителями всех левых организаций.

«И надеюсь, все-таки нам в ближайшее время удастся “Левый фронт” перезапустить, будут у нас на осень уже, я думаю, намечены конференции, которые покажут и в Москве, и в регионах насколько это удалось реализовать», — сказал Удальцов.

Удальцов вышел на свободу во вторник, об этом сообщила его жена. Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.