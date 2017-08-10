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15:10 (мск), источник: NewsKo

Максим Решетников: «У нас одна цель — сделать жизнь людей лучше»

Состоялась встреча врио губернатора Пермского края Максима Решетникова с членами Межконфессионального консультативного комитета Пермского края. Её участники обсудили результаты работы краевых властей в социальной сфере края и определили направления сотрудничества в решении приоритетных задач развития региона.

Источник: РИА "Новости"

Максим Решетников поблагодарил представителей традиционных конфессий за активную деятельность по развитию межконфессионального диалога и сохранению мира на пермской земле, за стремление и желание сторон понимать друг друга.

«Наш край выделяется на фоне других регионов своими традициями совместного диалога людей разных конфессий. У вас всех разные религии, но цель одна — сделать жизнь людей лучше. Вы учите по-житейски решать какие-то понятные вопросы — иметь работу, воспитывать детей, заботиться о здоровье, и, в общем, быть счастливыми, жить в гармонии с собой и окружающими. И ваш вклад в жизнь людей трудно переоценить», — сказал в приветственном слове Максим Решетников.

Врио губернатора рассказал представителям конфессий Пермского края о направлениях работы в социальной сфере: строительстве больниц и поликлиник, реставрации дорог, газификации сёл, особое внимание уделил вопросам сохранения культурных традиций и истории Пермского края.

Также было отмечено, что правительство Пермского края будет и дальше поддерживать важнейшие культурные проекты, восстанавливать культовые здания, объекты наследия разной конфессиональной принадлежности.

Сегодня на средства регионального бюджета и внебюджетных источников строится и восстанавливается порядка 55 культовых зданий и сооружений. Восстановлен один из старейших храмов Перми — Церковь Рождества Богородицы, заканчиваются ремонтные и реставрационные работы на Никольской церкви в Кудымкаре, завершается строительство старообрядческого храма в Чайковском и армянского храма в Перми. В прошлом году отремонтирован был лютеранский храм в Перми, на этой неделе открывается новая мечеть в Башкултаево. Знаковым событием года стало завершение работ в Белогорском монастыре. Белая гора отмечает 100-летний юбилей со дня освящения Крестовоздвиженского собора.

Представители конфессий отметили, что в Пермском крае складываются благоприятные дружеские отношения между представителями различных религий, образовательные и социальные проекты в религиозной сфере находят поддержку со стороны властей.

«Сегодня на встрече Максим Геннадьевич задал нам вопрос: как у вас получается жить так дружно? Вы регулярно встречаетесь, общаетесь и совместно решаете проблемы. Мы также дружно ему ответили, что мы пермяки, представляем один край, у нас одни интересы. Нам есть, что сказать людям о добре, любви, честности, порядочности, нравственности и патриотизме. Мы все хотим сделать жизнь в крае лучше, и в этом наши желания совпадают с теми задачами, которые сегодня решают пермские власти», — отметил, комментируя заседание, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

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