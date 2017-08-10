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14:29 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов вручил государственные награды работникам строительного комплекса республики

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. 10 августа в Уфе глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды республики. В преддверии Дня строителя почётными грамотами и званиями отмечены профессиональные достижения 40 работников строительного комплекса региона.

Источник: Башинформ

Вручая награды, Рустэм Хамитов отметил, что строительная отрасль для республики имеет огромное значение. В Башкортостане строители производят более 10 процентов валового внутреннего продукта. По объёмам строительства наша республика является одним из лидеров в Российской Федерации, в прошлом году по строительству жилья регион был пятыми в стране. По индустриальному, промышленному строительству республика всегда в десятке лучших регионов. В строительной отрасли работают более 80 тысяч человек.

«Это огромная армия тружеников, людей преданных, постоянно работающих в этом направлении. Хочу сказать, что строительство имеет всеобъемлющий охват. Каждая семья в той или иной степени является строителями», — сказал глава региона.

Оценивая достижения строителей, Рустэм Хамитов привел соответствующие цифры.

«Если взять жилищное строительство, в 2011 году мы сдали 2,1 млн квадратных метров жилья. По итогам 2016 года эта цифра достигла 2,7 млн квадратных метров. Это даже нам многовато. Потому что на рынке наметился определённый застой. Наша цифра объективно на сегодняшний день находится с точки зрения рынка и потребностей строительства жилья на уровне 2,5 миллиона квадратных метров. Мы справляемся и с 2,7 миллионами квадратных метров. И даже были планы выходить на три млн квадратных метров. 2,5 миллиона квадратных метров мы стабильно будем строить», — отметил глава республики.

Особое внимание, по его мнению, необходимо уделять созданию строительной инфраструктуры.

«Инфраструктура — это неотъемлемая часть всего строительного процесса. Мы понимаем, что сама стройка, может быть, занимает не очень много времени. Подготовка к ней, начиная с проектирования, это, конечно, годы. Иной раз это четыре-пять лет, иногда и больше», — сказал глава региона.

Говоря о значении строительной отрасли для экономики республики, Рустэм Хамитов особо подчеркнул необходимость наращивания передового труда, передовой технологии, передовых подходов в строительстве.

«Это не всегда просто сделать, потому что спокойнее идти по наезженной колее. Выход на новые рубежи всегда требует сил, энергии, если хотите — отваги. Это всё, конечно, надо проявлять. Надо работать так, чтобы появилась и новизна», — выразил уверенность глава региона.

Поздравляя передовиков строительной отрасли с профессиональным праздником и полученными наградами, Рустэм Хамитов еще раз подчеркнул, что «строительство — это основа основ. Без надёжного дома, крова человек не может жить. Без строительства производственных помещений, объектов не может работать предприятие. Вы своей деятельностью создаёте этот фундамент. Очень важно, чтобы этот фундамент бы надёжен».

Глава республики пожелал строителям здоровья, успехов.

«Хочу, чтобы в семьях у вас всё было хорошо, был надёжный тыл во всех смыслах. И конечно, успехов коллективам, в которых вы трудитесь, всего самого наилучшего», — сказал глава региона.

Со списком награжденных можно ознакомиться на официальном сайте главы РБ.

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