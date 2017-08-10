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14:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мэрия Перми внедряет новые методы по улучшению инвестклимата

ПЕРМЬ, 10 августа, ФедералПресс. В Перми прошло заседание совета по улучшению инвестиционного климата при главе города, сообщает пресс-служба администрации города.

Участниками заседания стали представители правительства Пермского края, городской администрации, Пермской городской думы, региональной торгово-промышленной палаты и бизнес-сообщества города.

Глава города Перми Дмитрий Самойлов рассказал об итогах инвестиционной деятельности в Перми за 2016 год, определил основные направления работы по улучшению инвестиционного климата в 2017—2018 годах, а также задачи, которые предстоит решить.

На заседании было отмечено, что в 2016 году на новый этап вышла работа по обеспечению публичности и доступности градостроительной информации для юридических и физических лиц. С начала этого года начал свое функционирование публичный портал «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Перми», который позволяет в онлайн режиме получать информацию о градостроительных регламентах, правах и ограничениях для застройки на территории города Перми.

Дмитрий Самойлов обозначил значимые инвестиционные проекты, направленные на решение наиболее важных для жителей города социальных и экономических проблем. Особое внимание будет уделено реализации мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса.

Также глава Перми подчеркнул, что важнейшим приоритетом работы в 2017 году станет совместное с Правительством Пермского края внедрение целевых моделей по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Модели будут направленны на оптимизацию процессов подключения инвестиционных объектов к инженерным сетям, а также сокращение сроков выдачи разрешительной документации.

По итогам заседания совета принято решение поручить исполняющему обязанности первого заместителя главы администрации города Виктору Агееву от лица администрации Перми войти в состав рабочей группы по снятию административных барьеров в строительстве и улучшению инвестиционного климата, созданной при комитете Пермской торгово-промышленной палаты по защите бизнеса. Кроме того, следует акцентировать внимание на вопросах совершенствования правового регулирования градостроительной деятельности и улучшения предпринимательского климата в сфере строительства и оптимизации административных процедур, связанных с технологическим присоединением объектов капстроительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

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