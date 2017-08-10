Мэрия Перми внедряет новые методы по улучшению инвестклимата
ПЕРМЬ, 10 августа, ФедералПресс. В Перми прошло заседание совета по улучшению инвестиционного климата при главе города, сообщает
ПЕРМЬ, 10 августа, ФедералПресс. В Перми прошло заседание совета по улучшению инвестиционного климата при главе города, сообщает
Участниками заседания стали представители правительства Пермского края, городской администрации, Пермской городской думы, региональной
Глава города Перми Дмитрий Самойлов рассказал об итогах инвестиционной деятельности в Перми за 2016 год, определил основные направления работы по улучшению инвестиционного климата в 2017—2018 годах, а также задачи, которые предстоит решить.
На заседании было отмечено, что в 2016 году на новый этап вышла работа по обеспечению публичности и доступности градостроительной информации для юридических и физических лиц. С начала этого года начал свое функционирование публичный портал «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Перми», который позволяет в онлайн режиме получать информацию о градостроительных регламентах, правах и ограничениях для застройки на территории города Перми.
Также глава Перми подчеркнул, что важнейшим приоритетом работы в 2017 году станет совместное с Правительством Пермского края внедрение целевых моделей по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Модели будут направленны на оптимизацию процессов подключения инвестиционных объектов к инженерным сетям, а также сокращение сроков выдачи разрешительной документации.
По итогам заседания совета принято решение поручить исполняющему обязанности первого заместителя главы администрации города Виктору Агееву от лица администрации Перми войти в состав рабочей группы по снятию административных барьеров в строительстве и улучшению инвестиционного климата, созданной при комитете Пермской