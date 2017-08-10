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14:52 (мск), источник: СуперОмск

Стала известна стоимость выборов в омский горсовет

На итоговой пресс-конференции по этапу регистрации кандидатов на выборы в омский горсовет председатель горизбиркома Иван Ходаков озвучил стоимость выборов.

Источник: Reuters

В Омске на организацию кампании из бюджета будет потрачен 51 миллион рублей. «У нас на выборы выделен 51 миллион. Из них 15 миллионов — это все информационные материалы, все необходимые закупки, в том числе канцелярия для участковых комиссий. И 36 миллионов — это зарплаты членам комиссий всех уровней. В этом процессе задействованы 8 тысяч человек. Много это или мало?

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Наверное, много не бывает никогда, но достаточно, чтобы избирательную кампанию провести на должном уровне", — рассказал Иван Ходаков. Что интересно, на организацию выборов в Законодательное собрание было потрачено не меньше 100 млн. Но в 2016 год были совмещены выборы в Госдуму и Заксобрание, поэтому поступало и федеральное софинансирование.

Напомним, выборы в омский горсовет состоятся 10 сентября 2017 года. На данный момент на выборы по партийным спискам и одномандатным округам зарегистрированы 364 кандидата.

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