Стала известна стоимость выборов в омский горсовет

В Омске на организацию кампании из бюджета будет потрачен 51 миллион рублей. «У нас на выборы выделен 51 миллион. Из них 15 миллионов — это все информационные материалы, все необходимые закупки, в том числе канцелярия для участковых комиссий. И 36 миллионов — это зарплаты членам комиссий всех уровней. В этом процессе задействованы 8 тысяч человек. Много это или мало?