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15:04 (мск), источник: Интерфакс

Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин потребовал раз и навсегда отрегулировать все вопросы, связанные с оформлением документов на выплату компенсаций гражданам, полностью или частично лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций.

Источник: РИА "Новости"

В ходе встречи с президентом глава Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала о том, что в Ставропольском крае экспертные организации требовали с людей деньги за заключение о том, что все жилье пришло в негодность. На основании такой справки пострадавшие получают право на государственный жилищный сертификат.

За эти справки с граждан брали по 5−6 тыс. рублей, уточнила Голикова. Затем, по ее словам, когда с этой ситуацией разобрались, и гражданам вернули деньги, «соответствующую комиссию за возврат платежа начали брать подразделения банков». Еще где-то 1800 рублей, как отметила глава Счетной палаты, брал Росреестр за то, чтобы выдать справку, что это единственное жилье у данного гражданина.

«Это чушь какая-то», — отреагировал Путин, попросив главу Счетной палаты еще раз проверить, возвращены ли людям эти деньги.

«И второе. Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды не было. Люди остались без копейки, государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них еще кто-то, какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять», — подчеркнул Путин.

Комментарии
5
алексей смирнов
Чем ближе к выборам,тем больше царь изображает заботу о холопах.Показательной поркой видимо планируется показать какой справедливый царь и какие сволочи бояре,строят царю козни и все беды от них.
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Vesta *
Чинуши совсем потеряли разум !
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Сергей Шилов
Ничего в России не меняется!!!
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