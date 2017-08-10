Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей

В ходе встречи с президентом глава Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала о том, что в Ставропольском крае экспертные организации требовали с людей деньги за заключение о том, что все жилье пришло в негодность. На основании такой справки пострадавшие получают право на государственный жилищный сертификат.
За эти справки с граждан брали по 5−6 тыс. рублей, уточнила Голикова. Затем, по ее словам, когда с этой ситуацией разобрались, и гражданам вернули деньги, «соответствующую комиссию за возврат платежа начали брать подразделения банков». Еще где-то 1800 рублей, как отметила глава Счетной палаты, брал Росреестр за то, чтобы выдать справку, что это единственное жилье у данного гражданина.
«Это чушь какая-то», — отреагировал Путин, попросив главу Счетной палаты еще раз проверить, возвращены ли людям эти деньги.
«И второе. Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды не было. Люди остались без копейки, государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них еще кто-то, какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять», — подчеркнул Путин.