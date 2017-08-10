Сообщник Аблязова добровольно вернулся в Казахстан

Бывшему заместителю начальника управления по проблемным кредитам АО «БТА Банк» Ержану Кадесову в 2009 году было предъявлено заочное обвинение и в последующем он был объявлен в международный розыск.
В феврале 2016 года Кадесова арестовали в Будапеште. В июле текущего года перед судебными органами Венгрии он заявил о добровольном возвращении в Казахстан.
«9 августа с учетом активного сотрудничества со следствием и оказываемого содействия в получении дополнительных доказательств, по ходатайству подозреваемого Кадесова и его адвоката ранее избранная мера пресечения в виде ареста изменена на залог. Досудебное расследование в отношении него продолжается», ― говорится в сообщении.
В настоящее время с Кадесовым проведены все необходимые следственные действия.
«Он полностью признает свою вину, дает подробные показания как об обстоятельствах хищения и отмывания Аблязовым денежных средств БТА, так и организации вывоза из Казахстана сотрудников Банка и подконтрольных компаний в целях недопущения дачи показаний против него», ― рассказали в антикоррупционном ведомстве.
Он заявил, что Аблязов и его сообщники запугивали его несправедливым судом и предвзятым отношением, чем препятствовали возвращению Кадесова на Родину.
В ведомстве заявили, что полученные от Кадесова показания «подтверждают пояснения других бывших сообщников Аблязова и дополняют их деталями незаконного вывоза всего топ-менеджмента Банка из Казахстана через Бишкек в Россию, Украину и другие страны».