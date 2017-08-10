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16:44 (мск), источник: Newtimes.kz

Сообщник Аблязова добровольно вернулся в Казахстан

24 июля из Венгрии в Казахстан добровольно прибыл один из подозреваемых по уголовному делу о хищении денежных средств АО «БТА Банк», Ержан Кадесов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на антикоррупционную службу.

Источник: Newtimes.kz

Бывшему заместителю начальника управления по проблемным кредитам АО «БТА Банк» Ержану Кадесову в 2009 году было предъявлено заочное обвинение и в последующем он был объявлен в международный розыск.

В феврале 2016 года Кадесова арестовали в Будапеште. В июле текущего года перед судебными органами Венгрии он заявил о добровольном возвращении в Казахстан.

«9 августа с учетом активного сотрудничества со следствием и оказываемого содействия в получении дополнительных доказательств, по ходатайству подозреваемого Кадесова и его адвоката ранее избранная мера пресечения в виде ареста изменена на залог. Досудебное расследование в отношении него продолжается», ― говорится в сообщении.

В настоящее время с Кадесовым проведены все необходимые следственные действия.

«Он полностью признает свою вину, дает подробные показания как об обстоятельствах хищения и отмывания Аблязовым денежных средств БТА, так и организации вывоза из Казахстана сотрудников Банка и подконтрольных компаний в целях недопущения дачи показаний против него», ― рассказали в антикоррупционном ведомстве.

Он заявил, что Аблязов и его сообщники запугивали его несправедливым судом и предвзятым отношением, чем препятствовали возвращению Кадесова на Родину.
В ведомстве заявили, что полученные от Кадесова показания «подтверждают пояснения других бывших сообщников Аблязова и дополняют их деталями незаконного вывоза всего топ-менеджмента Банка из Казахстана через Бишкек в Россию, Украину и другие страны».

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