Сообщник Аблязова добровольно вернулся в Казахстан

Источник: Newtimes.kz

Бывшему заместителю начальника управления по проблемным кредитам АО «БТА Банк» Ержану Кадесову в 2009 году было предъявлено заочное обвинение и в последующем он был объявлен в международный розыск.

В феврале 2016 года Кадесова арестовали в Будапеште. В июле текущего года перед судебными органами Венгрии он заявил о добровольном возвращении в Казахстан.

«9 августа с учетом активного сотрудничества со следствием и оказываемого содействия в получении дополнительных доказательств, по ходатайству подозреваемого Кадесова и его адвоката ранее избранная мера пресечения в виде ареста изменена на залог. Досудебное расследование в отношении него продолжается», ― говорится в сообщении.

В настоящее время с Кадесовым проведены все необходимые следственные действия.

«Он полностью признает свою вину, дает подробные показания как об обстоятельствах хищения и отмывания Аблязовым денежных средств БТА, так и организации вывоза из Казахстана сотрудников Банка и подконтрольных компаний в целях недопущения дачи показаний против него», ― рассказали в антикоррупционном ведомстве.