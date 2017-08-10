Подрядчик завершил установку около двух тысяч кресел на стадионе «Нижний Новгород» по данным на 10 августа

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как напомнил руководитель строительства стадиона Сергей Пичушкин в ходе выездного совещания на стадионе под руководством губернатора Валерия Шанцева, антивандальные кресла прошли все возможные лабораторные испытания: на морозостойкость, токсичность, пожарную безопасность, износоустойчивость. Устанавливаются кресла трех цветов — белого, голубого и синего.

«Специалисты отметили, что чередование между собой этих цветов будет формировать мозаичный рисунок — такое расположение кресел позволит создать визуальный эффект заполненности стадиона. Но, конечно, мы не будем на это ориентироваться: “эффект заполненности” будем достигать за счет нижегородцев, которые семьями будут приходить сюда и на спортивные мероприятия, и на городские праздники. Уверен, стадион станет для жителей одним из любимых мест в Нижнем Новгороде», — заявил Валерий Шанцев.

В настоящее время на футбольном поле приступили к регулярной стрижке газона, параллельно ведется полив и подкормка травы минеральными удобрениями. По словам Сергея Пичушкина, стрижка газона будет проводиться каждые два дня.

Также сообщается, что на стадионе завершены работы по устройству монолитных конструкций пешеходной эстакады — террасы, которая будет опоясывать здание на уровне второго этажа, кроме того ведется благоустройство территории вокруг арены и продолжается монтаж кровли стадиона из светопрозрачного поликарбоната высокой прочности.

На поле приступили к регулярной стрижке газона, параллельно ведется полив и подкормка удобрениями.

Как сообщалось ранее, подрядчик — АО «Стройтрансгаз» (СТГ) — начал установку кресел для болельщиков на трибунах стадиона «Нижний Новгород» 4 августа. Сообщалось, на арене, рассчитанной на 45 тысяч зрительских мест, будут смонтированы кресла отечественного производства, разработанные специально по заказу СТГ.