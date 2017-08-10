Подрядчик завершил установку около двух тысяч кресел на стадионе «Нижний Новгород» по данным на 10 августа
Подрядчик завершил установку около двух тысяч кресел на стадионе «Нижний Новгород». Об этом сообщает
Подрядчик завершил установку около двух тысяч кресел на стадионе «Нижний Новгород». Об этом сообщает
Как напомнил руководитель строительства стадиона Сергей Пичушкин в ходе выездного совещания на стадионе под руководством губернатора Валерия Шанцева, антивандальные кресла прошли все возможные лабораторные испытания: на морозостойкость, токсичность, пожарную безопасность, износоустойчивость. Устанавливаются кресла трех цветов — белого, голубого и синего.
«Специалисты отметили, что чередование между собой этих цветов будет формировать мозаичный рисунок — такое расположение кресел позволит создать визуальный эффект заполненности стадиона. Но, конечно, мы не будем на это ориентироваться: “эффект заполненности” будем достигать за счет нижегородцев, которые семьями будут приходить сюда и на спортивные мероприятия, и на городские праздники. Уверен, стадион станет для жителей одним из любимых мест в Нижнем Новгороде», — заявил Валерий Шанцев.
В настоящее время на футбольном поле приступили к регулярной стрижке газона, параллельно ведется полив и подкормка травы минеральными удобрениями. По словам Сергея Пичушкина, стрижка газона будет проводиться каждые два дня.
Также сообщается, что на стадионе завершены работы по устройству монолитных конструкций пешеходной эстакады — террасы, которая будет опоясывать здание на уровне второго этажа, кроме того ведется благоустройство территории вокруг арены и продолжается монтаж кровли стадиона из светопрозрачного поликарбоната высокой прочности.
Как сообщалось ранее, подрядчик — АО «Стройтрансгаз» (СТГ) — начал установку кресел для болельщиков на трибунах стадиона «Нижний Новгород» 4 августа. Сообщалось, на арене, рассчитанной на 45 тысяч зрительских мест, будут смонтированы кресла отечественного производства, разработанные специально по заказу СТГ.
Напомним, что строительство стадиона планируется завершить до конца 2017 года. Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и «Стройтрансгаз» подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта — 16,756 млрд рублей. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе ¼ финала.