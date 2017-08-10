Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ опубликовали «убийственный» компромат на Саакашвили
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Галкин раздраженно заговорил об уходе Малахова с Первого - СМИ
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Перестрелка в здании Мособлсуда
18:23 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Подрядчик завершил установку около двух тысяч кресел на стадионе «Нижний Новгород» по данным на 10 августа

Подрядчик завершил установку около двух тысяч кресел на стадионе «Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 10 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как напомнил руководитель строительства стадиона Сергей Пичушкин в ходе выездного совещания на стадионе под руководством губернатора Валерия Шанцева, антивандальные кресла прошли все возможные лабораторные испытания: на морозостойкость, токсичность, пожарную безопасность, износоустойчивость. Устанавливаются кресла трех цветов — белого, голубого и синего.

«Специалисты отметили, что чередование между собой этих цветов будет формировать мозаичный рисунок — такое расположение кресел позволит создать визуальный эффект заполненности стадиона. Но, конечно, мы не будем на это ориентироваться: “эффект заполненности” будем достигать за счет нижегородцев, которые семьями будут приходить сюда и на спортивные мероприятия, и на городские праздники. Уверен, стадион станет для жителей одним из любимых мест в Нижнем Новгороде», — заявил Валерий Шанцев.

В настоящее время на футбольном поле приступили к регулярной стрижке газона, параллельно ведется полив и подкормка травы минеральными удобрениями. По словам Сергея Пичушкина, стрижка газона будет проводиться каждые два дня.

Также сообщается, что на стадионе завершены работы по устройству монолитных конструкций пешеходной эстакады — террасы, которая будет опоясывать здание на уровне второго этажа, кроме того ведется благоустройство территории вокруг арены и продолжается монтаж кровли стадиона из светопрозрачного поликарбоната высокой прочности.

На поле приступили к регулярной стрижке газона, параллельно ведется полив и подкормка удобрениями.

Как сообщалось ранее, подрядчик — АО «Стройтрансгаз» (СТГ) — начал установку кресел для болельщиков на трибунах стадиона «Нижний Новгород» 4 августа. Сообщалось, на арене, рассчитанной на 45 тысяч зрительских мест, будут смонтированы кресла отечественного производства, разработанные специально по заказу СТГ.

Напомним, что строительство стадиона планируется завершить до конца 2017 года. Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и «Стройтрансгаз» подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта — 16,756 млрд рублей. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе ¼ финала.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Поклонская обвинила Минкульт в экстремизме из-за «Матильды»
МЧС направляет вертолет на помощь застрявшему в устье реки киту
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
Суд приговорил журналиста РБК Соколова к 3,5 годам колонии
Спорт
Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь