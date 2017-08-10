Путин внес в Госдуму протокол о создании единой системы ПВО РФ и Беларуси
Документ уточняет понятийный аппарат соглашения, а также вносит изменения, касающиеся
Документ уточняет понятийный аппарат соглашения, а также вносит изменения, касающиеся
Президент РФ внес в четверг на ратификацию протокол об изменениях и дополнениях в соглашение между Россией и Беларуссью о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран, сообщает ТАСС.
«Реализация протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета», — подчеркивается в сопроводительных материалах.