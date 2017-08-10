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17:58 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Строители — это люди, которые создают комфорт и уют для жителей губернии»

В четверг, 10 августа, в Самарском академическом театре оперы и балета прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню строителя. Строителей региона с праздником поздравил губернатор Николай Меркушкин.

Источник: Volga News

Этот профессиональный праздник отмечается в нашей стране с 1956 года каждое второе воскресенье августа. В зале собрались почетные граждане, заслуженные ветераны отрасли и строители, преподаватели и лучшие студенты профильных вузов региона, победители конкурса «Профессионал года», гости из Казани — строители стадиона «Самара Арена». Чествование самых заслуженных строителей уже стало традиционным и ежегодно проводится по инициативе губернатора.

«Это праздник, который касается практически каждого. Строители — это именно те люди, которые создают комфорт и уют, и от профессии строителя зависит очень многое в нашей жизни», — заметил Николай Меркушкин в приветственном слове.

Губернатор отметил, что строительная отрасль в последние несколько лет сделала качественный рывок вперед. Так, планомерно растут объемы вводимого в эксплуатацию жилья. По результатам 2016 года Самарская область вошла в тройку лидеров Приволжского федерального округа по этому важнейшему статистическому показателю.

В прошлом году в регионе было введено в эксплуатацию 1,9 млн кв. м жилья, и это абсолютный рекорд для Самарской области за всю ее историю. В этом году, по словам губернатора, этот показатель должен превысить планку в 2 млн кв. м.

Продолжается программа переселения жителей губернии из ветхого и аварийного жилья. В рамках этой программы с 2013 года уже переселено порядка 15 тыс. человек из ветхого фонда общей площадью 240 тыс. кв. м.

Говоря о размерах дорожного строительства, губернатор заметил, что Самара в этом году получила беспрецедентную сумму на эти цели — порядка 7,5 млрд руб., Тольятти — 1,5 млрд рублей. «К примеру, пять лет назад в Тольятти на ремонт дорог выделялось всего 90 млн руб. в год, на эти деньги невозможно ничего сделать. Сейчас же у нас есть все возможности для того, чтобы привести в порядок все дороги Самарской области», — уверен Николай Меркушкин.

В прошлом году введено в эксплуатацию 1,9 млн кв. м жилья, и это абсолютный рекорд для области за всю ее историю. В этом году, по словам губернатора, этот показатель должен превысить планку в 2 млн кв. м.

Глава региона подчеркнул: несмотря на то, что в последние годы многое уже сделано — в будущем предстоит еще много работы. Так, на финишную прямую в Самарской области вышла подготовка к чемпионату мира по футболу.

«На этом участке необходимо сделать еще очень большой пласт работы — это и завершение строительства стадиона “Самара Арена”, и строительство и реконструкция дорог, и работы по благоустройству. Времени осталось не так много, поэтому для нас важен каждый день и каждая ночь», — сказал Николай Меркушкин.

Губернатор подчеркнул, что к подготовке к ЧМ-2018 необходимо подходить максимально ответственно. Глава региона добавил, что проведение чемпионата мира по футболу — уникальный шанс для России и Самарской области, в частности, кардинально изменить облик городов.

Еще одно важнейшее направление строительной отрасли — капитальный ремонт жилого фонда. Губернатор отметил, что примерный объем этого рынка составляет порядка 6 млрд рублей. «Власть заинтересована, чтобы на этом поле работали исключительно компании из нашего региона», — сказал глава региона.

Николай Меркушкин отметил, что от строителей зависит привлекательность региона для людей. «От того, какие будут построены жилые дома, школы и детские сады, какие будут дороги — от всего этого зависит, будут ли люди хотеть жить в Самарской области. Перед строителями стоит очень много задач», — сказал губернатор.

Глава региона заверил строителей, что региональные власти будут оказывать всю необходимую поддержку отрасли. «Мы приложим все усилия, чтобы средства из федерального и областного бюджета направлялись на развитие строительной отрасли, на развитие региона. Без этого никаких перспектив у Самарской области не будет. Нам необходимо только движение вперед», — подчеркнул губернатор.

Во время торжественного собрания самые лучшие профессионалы отрасли получили от губернатора заслуженные награды. Так, почетное звание «Заслуженный строитель Самарской области» было присвоено техническому директору ЗАО «Тольяттистрой-заказчик» Виктору Дубовому и директору по развитию и внедрению новых технологий ООО «Хай-Тек» Сергею Михайленкову.

Заведующая кафедрой «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Самарского государственного технического университета Татьяна Вавилоновская, поощренная почетной грамотой губернатора, выразила слова благодарности Николаю Меркушкину и руководству опорного вуза региона, СамГТУ за поддержку в работе.

«В таком регионе, как Самарская область, должен быть мощный строительный вуз. Поэтому было принято решение, что архитектурно-строительный институт в рамках объединенного Самарского государственного технического университета будет обладать широкой автономией», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Благодарственным письмом губернатора был отмечен студент первого курса архитектурного-строительного института СамГТУ Никита Грицевич. Награду молодой человек получил за активное участие в волонтерском движении по благоустройству гостевых маршрутов Самары к чемпионату мира по футболу.

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