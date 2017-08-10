Наталья Поклонская обвинила Минкульт в экстремизме после разрешения проката «Матильды»
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская крайне негативно отреагировала на выдачу Минкультом прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда».
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская крайне негативно отреагировала на выдачу Минкультом прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда».
«Теперь у прокуроров появилась прекрасная возможность привлечь должностных лиц Министерства культуры за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности, за нарушение других положений регламента», — сказала она в эфире телеканала РБК.
Депутат добавила, что разрешение показа «Матильды» «развязывает руки Генпрокуратуре». Как сообщает «Интерфакс», госпожа Поклонская считает, что прокатное удостоверение выдано с нарушениями, в спешке. «Столько сразу в один день допустить нарушений — наверняка были для этого поводы и, может, министерство культуры доведено до такого кипящего состояния, что смогло несмотря ни на что выдать прокатное удостоверение в нарушение порядка выдачи», — заявила она. В частности, по словам депутата, «обсуждения при общественном совете при министерстве культуры перед принятием данного решения не было — это нарушение регламента».
Также Наталья Поклонская отметила, что решение Минкульта все же вывести «Матильду» в прокат ее «совершенно не удивляет». «Потому что я
Кинолента «Матильда», которую раскритиковали православные активисты, выйдет в прокат осенью: 6-го октября должна состояться премьера в Мариинском театре, 18-го — премьера в Москве, а 26-го октября фильм выходит в широкий прокат. Регионы могут сами решить, показывать фильм на их территории или нет. Так, в Ингушетии уже отказались выводить «Матильду» в прокат.