Наталья Поклонская обвинила Минкульт в экстремизме после разрешения проката «Матильды»

Источник: РИА "Новости"

«Теперь у прокуроров появилась прекрасная возможность привлечь должностных лиц Министерства культуры за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности, за нарушение других положений регламента», — сказала она в эфире телеканала РБК.

Депутат добавила, что разрешение показа «Матильды» «развязывает руки Генпрокуратуре». Как сообщает «Интерфакс», госпожа Поклонская считает, что прокатное удостоверение выдано с нарушениями, в спешке. «Столько сразу в один день допустить нарушений — наверняка были для этого поводы и, может, министерство культуры доведено до такого кипящего состояния, что смогло несмотря ни на что выдать прокатное удостоверение в нарушение порядка выдачи», — заявила она. В частности, по словам депутата, «обсуждения при общественном совете при министерстве культуры перед принятием данного решения не было — это нарушение регламента».

Также Наталья Поклонская отметила, что решение Минкульта все же вывести «Матильду» в прокат ее «совершенно не удивляет». «Потому что я как-то имела возможность видеть отношения министра культуры Владимира Ростилавовича (Мединского.— “Ъ”) и режиссера этого фильма Алексея Ефимовича (Учителя.— “Ъ”), так вот, если бы я не знала, как кто выглядит, то я бы перепутала, где министр и где режиссер», — сказала она.