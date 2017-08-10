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17:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Наталья Поклонская обвинила Минкульт в экстремизме после разрешения проката «Матильды»

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская крайне негативно отреагировала на выдачу Минкультом прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда».

Источник: РИА "Новости"

«Теперь у прокуроров появилась прекрасная возможность привлечь должностных лиц Министерства культуры за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности, за нарушение других положений регламента», — сказала она в эфире телеканала РБК.

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Депутат добавила, что разрешение показа «Матильды» «развязывает руки Генпрокуратуре». Как сообщает «Интерфакс», госпожа Поклонская считает, что прокатное удостоверение выдано с нарушениями, в спешке. «Столько сразу в один день допустить нарушений — наверняка были для этого поводы и, может, министерство культуры доведено до такого кипящего состояния, что смогло несмотря ни на что выдать прокатное удостоверение в нарушение порядка выдачи», — заявила она. В частности, по словам депутата, «обсуждения при общественном совете при министерстве культуры перед принятием данного решения не было — это нарушение регламента».

Также Наталья Поклонская отметила, что решение Минкульта все же вывести «Матильду» в прокат ее «совершенно не удивляет». «Потому что я как-то имела возможность видеть отношения министра культуры Владимира Ростилавовича (Мединского.— “Ъ”) и режиссера этого фильма Алексея Ефимовича (Учителя.— “Ъ”), так вот, если бы я не знала, как кто выглядит, то я бы перепутала, где министр и где режиссер», — сказала она.

Кинолента «Матильда», которую раскритиковали православные активисты, выйдет в прокат осенью: 6-го октября должна состояться премьера в Мариинском театре, 18-го — премьера в Москве, а 26-го октября фильм выходит в широкий прокат. Регионы могут сами решить, показывать фильм на их территории или нет. Так, в Ингушетии уже отказались выводить «Матильду» в прокат.

«Матильда» получила прокатное удостоверение
Во время загрузки произошла ошибка.
13:57 (мск)© Ньюстюб
11 комментариевк этой статье
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Комментарии11
Комментарии
11
Юрий Сапунов
Реально ее пора гнать с думы. Она занимается ерундой. Получает огромные деньжищи за то, что свою амбицию защищает. Я однозначно пойду посмотреть этот фильм!...
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