В Петербург приедут стажироваться московские чиновники

Не все Петербургу учиться у столицы, уже третий год юные выпускники программы «Москва своими глазами» 14 августа приезжают в Северную столицу перенимать опыт у местных чиновников. На это раз они приехали в город на Неве, чтобы поближе познакомиться с работой городских служб.

Это не односторонняя акция, наши ребята из Молодежного кадрового резерва поедут в Москву на стажировку в сентябре. Администрация Санкт-Петербурга

Проводником у молодежи станет вице-губернатор Петербурга, по совместительству руководитель администрации губернатора Александр Говорунов. Он проведет для девяти стажеров экскурсию в метро и Водоканале, а так же познакомит с работой ключевых комитетов города: по молодежной политике, культуре, благоустройству и по развитию предпринимательства.