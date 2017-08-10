В Петербург приедут стажироваться московские чиновники
Молодые выпускники изучат историю города и поработают в Водоканале.
Молодые выпускники изучат историю города и поработают в Водоканале.
Не все Петербургу учиться у столицы, уже третий год юные выпускники программы «Москва своими глазами» 14 августа приезжают в Северную столицу перенимать опыт у местных чиновников. На это раз они приехали в город на Неве, чтобы поближе познакомиться с работой городских служб.
Это не односторонняя акция, наши ребята из Молодежного кадрового резерва поедут в Москву на стажировку в сентябре.
Проводником у молодежи станет
Кроме того, их познакомят с историей города в музее истории