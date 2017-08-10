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17:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербург приедут стажироваться московские чиновники

Молодые выпускники изучат историю города и поработают в Водоканале.

Не все Петербургу учиться у столицы, уже третий год юные выпускники программы «Москва своими глазами» 14 августа приезжают в Северную столицу перенимать опыт у местных чиновников. На это раз они приехали в город на Неве, чтобы поближе познакомиться с работой городских служб.

Это не односторонняя акция, наши ребята из Молодежного кадрового резерва поедут в Москву на стажировку в сентябре.
Администрация Санкт-Петербурга

Проводником у молодежи станет вице-губернатор Петербурга, по совместительству руководитель администрации губернатора Александр Говорунов. Он проведет для девяти стажеров экскурсию в метро и Водоканале, а так же познакомит с работой ключевых комитетов города: по молодежной политике, культуре, благоустройству и по развитию предпринимательства.

Кроме того, их познакомят с историей города в музее истории Санкт-Петербурга и покажут Смольный. Стажировка займет 4 дня — 18 августа москвичи уже уедут домой — применять полученные знания на практике.

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