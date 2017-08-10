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17:16 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Глава администрации Сергей Белов оценил подготовку школ к 1 сентября

10 августа 2017 года, сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов посетил школы города. Вместе с Сергеем Беловым школы принимала межведомственная комиссия, в состав которой входят представители полиции, Пожнадзора, Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Глава города заявил, что в силу того, что многие школы были построены еще в советское время, а значит быстрыми темпами завершить капремонт будет невозможно, сейчас приступили к разработке комплексной программы по капитальному ремонту школ на ближайшие 10 лет — до 2027 года.

В этом году подготовили проектно-сметную документацию на капремонт 8 школ (№№ 73, 116, 121, 135 и гимназий №№ 1, 25 и 67). По этому поводу Сергей Белов добавил, что «проектно-сметная документация дает нам право обращаться за дополнительным финансированием из бюджетов вышестоящего уровня. Мы готовы и сами наращивать средства, которые будем вкладывать в ремонт школ, и уже делаем это «.

По сообщению пресс службы Правительства Нижнего Новгорода, на сегодняшний день приемку прошли 147 школ из 166 общеобразовательных учреждений города.

Директор дипартамента образования Ирина Тарасова поделилась своими мыслями о ходе проверки готовности школ к новому учебному году: «Подготовка школ к новому учебному году — всегда колоссальная работа. В этом году мы выполнили все предписания надзорных органов. Комиссии, которые принимают школы, очень серьезные. Они основательно осматривают все здания. И на самом деле это хорошо, потому что уже в процессе приемки обговаривается, что необходимо еще сделать в ближайшее время и к следующему учебному году».

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