Глава администрации Сергей Белов оценил подготовку школ к 1 сентября

Источник: РИА "Новости"

Глава города заявил, что в силу того, что многие школы были построены еще в советское время, а значит быстрыми темпами завершить капремонт будет невозможно, сейчас приступили к разработке комплексной программы по капитальному ремонту школ на ближайшие 10 лет — до 2027 года.

В этом году подготовили проектно-сметную документацию на капремонт 8 школ (№№ 73, 116, 121, 135 и гимназий №№ 1, 25 и 67). По этому поводу Сергей Белов добавил, что «проектно-сметная документация дает нам право обращаться за дополнительным финансированием из бюджетов вышестоящего уровня. Мы готовы и сами наращивать средства, которые будем вкладывать в ремонт школ, и уже делаем это «.

По сообщению пресс службы Правительства Нижнего Новгорода, на сегодняшний день приемку прошли 147 школ из 166 общеобразовательных учреждений города.