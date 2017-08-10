Глава администрации Сергей Белов оценил подготовку школ к 1 сентября
10 августа 2017 года,
10 августа 2017 года,
Глава города заявил, что в силу того, что многие школы были построены еще в советское время, а значит быстрыми темпами завершить капремонт будет невозможно, сейчас приступили к разработке комплексной программы по капитальному ремонту школ на ближайшие 10 лет — до 2027 года.
В этом году подготовили
По сообщению пресс службы Правительства Нижнего Новгорода, на сегодняшний день приемку прошли 147 школ из 166 общеобразовательных учреждений города.
Директор дипартамента образования Ирина Тарасова поделилась своими мыслями о ходе проверки готовности школ к новому учебному году: «Подготовка школ к новому учебному году — всегда колоссальная работа. В этом году мы выполнили все предписания надзорных органов. Комиссии, которые принимают школы, очень серьезные. Они основательно осматривают все здания. И на самом деле это хорошо, потому что уже в процессе приемки обговаривается, что необходимо еще сделать в ближайшее время и к следующему учебному году».