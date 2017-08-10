Внезапно: что увидел Лукашенко на проблемной ферме в Брестской области

Источник: Sputnik.by

По информации пресс-службы президента, сначала Александр Лукашенко остановился на поле ОАО «Коссово», где пообщался с комбайнерами, а после отправился на ферму «Сторожовщина», финансовое оздоровление которой продолжается уже второй год.

В ходе нежданного визита президент пообщался с руководителями предприятия и дал несколько поручений членам правительства. Кроме того, глава государства поставил задачу завершить реконструкцию молочно-товарных комплексов по всей Беларуси до конца 2018 года.

«200 тысяч мы деньги найдем, вице-премьер внесет предложения, найдем. У него нет, я ему найду. Но здесь должна быть идеальная ферма к ноябрю месяцу, с идеальным содержанием скота и идеальными людьми. Если не будет технологии в кормлении скота, не надо ничего строить», — заявил Лукашенко.

Также в ходе рабочей поездки по Брестской области глава государства посетил показательное предприятие «Квасевичи» в Ивацевичском районе, где ознакомился с ходом уборочной кампании.

В ходе доклада главу государства интересовало, какие меры предпринимаются в разных регионах страны для снижения потерь урожая при нынешних погодных условиях. В частности, без новых поручений не обошелся и Витебский регион.

«Давайте договоримся по Витебской области так. Я уже Михаил Ивановичу говорил. Нам надо прекратить слушать убаюкивания руководителей, губернатора Витебщины. Если мы видим, что там хороший хлеб, его надо убирать, нужно перебрасывать туда технику», — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, очевидно, возникнет проблема с сушилками. Поэтому зерно нужно забирать с поля, везти на элеватор и перерабатывать.