Владимир Путин встретится с «Ночными волками» в Севастополе

16 августа глава государства отправится в Калининградскую область, где осмотрит областной аэропорт, который должен быть реконструирован к Чемпионату мира по футболу 2018 года, и взлетно-посадочную полосу, которую также планируется реконструировать, рассказал РБК источник, знакомый с ходом подготовки поездки, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Также, по словам источника, знакомого с ходом подготовки поездки, Путину расскажут о строительстве портовой инфраструктуры. Президента будет сопровождать исполняющий обязанности главы региона Антон Алиханов, который избирается на свой первый срок.

Основным мероприятием станет совещание по развитию транспортной системы Северо-Западного федерального округа, куда приедут главы всех регионов СЗФО, уточнил РБК другой собеседник, близкий к Кремлю.

С 18 по 20 августа президент совершит поездку в Севастополь и Крым, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. В Севастополе этой осенью тоже пройдут губернаторские выборы, кандидат от «Единой России» — и. о. губернатора Дмитрий Овсянников, избирающийся на первый срок.

По словам двух собеседников РБК, близких к Кремлю, в поездке Путин пообщается с участниками молодежного лагеря «Таврида», который посещал и в прошлом году. В это время в лагере будет проходить смена «Творческая команда страны».

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24 июня этого года президент уже был в Крыму — посещал детский лагерь «Артек».

Обсуждается также, что глава государства посетит международный фестиваль «Опера в Херсонесе» в севастопольском музее-заповеднике, запланированный на 19—20 августа , а также байк-шоу «Ночных волков» и пообщается с участниками, рассказали два собеседника РБК, близких к Кремлю. Байк-шоу проходит в Севастополе ежегодно, в этот раз оно состоится 18−19 августа .

Путин неоднократно встречался с байкерами. В 2009 году, будучи главой правительства, он посетил шоу в Севастополе, приехав туда на мотоцикле. В 2011 году Путин прибыл на байк-шоу «Ночных волков» в Новороссийске во главе колонны мотоциклистов. В 2012 году он на четыре часа опоздал на встречу с президентом Украины Виктором Януковичем в Ялте, первым делом отправившись на базу «Ночных волков» в Севастополе.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) сказал РБК, что ничего не знает о возможной встрече президента с байкерами, но ему бы хотелось, чтобы Путин посетил «кульминационную часть» байк-шоу 18 августа: «Масштабы гигантские — там будут и музыкальная, и поэтическая части, переплетенные с трюками. Можно будет увидеть много диковинной техники с большим количеством актеров — более ста человек. Мы всегда рады видеть президента, и встреча с ним стала бы большой наградой для тех, кто создавал эту программу и работал над ней».

В конце августа Путин намерен посетить Рязань, а 1 сентября — Ярославль, сказали РБК два собеседника, знакомых с организацией поездок. В Рязани и Ярославле также пройдут выборы губернаторов. И.о. губернатора Рязанской области Николай Любимов и и.о. губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов избираются на первый срок.