Владимир Путин встретится с «Ночными волками» в Севастополе
Владимир Путин продолжит серию поездок в регионы, где в единый день голосования в сентябре состоятся выборы губернаторов.
Владимир Путин продолжит серию поездок в регионы, где в единый день голосования в сентябре состоятся выборы губернаторов.
16 августа глава государства отправится в Калининградскую область, где осмотрит областной аэропорт, который должен быть реконструирован к Чемпионату мира по футболу 2018 года, и
Также, по словам источника, знакомого с ходом подготовки поездки, Путину расскажут о строительстве портовой инфраструктуры. Президента будет сопровождать исполняющий обязанности главы региона Антон Алиханов, который избирается на свой первый срок.
Основным мероприятием станет совещание по развитию транспортной системы
С 18 по 20 августа президент совершит поездку в Севастополь и Крым, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. В Севастополе этой осенью тоже пройдут губернаторские выборы, кандидат от «Единой России» — и. о. губернатора Дмитрий Овсянников, избирающийся на первый срок.
По словам двух собеседников РБК, близких к Кремлю, в поездке Путин пообщается с участниками молодежного лагеря «Таврида», который посещал и в прошлом году. В это время в лагере будет проходить смена «Творческая команда страны».
24 июня этого года президент уже был в Крыму — посещал детский лагерь «Артек».
Обсуждается также, что глава государства посетит международный фестиваль «Опера в Херсонесе» в севастопольском
Путин неоднократно встречался с байкерами. В 2009 году, будучи главой правительства, он посетил шоу в Севастополе, приехав туда на мотоцикле. В 2011 году Путин прибыл на
Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) сказал РБК, что ничего не знает о возможной встрече президента с байкерами, но ему бы хотелось, чтобы Путин посетил «кульминационную часть»
В конце августа Путин намерен посетить Рязань, а 1 сентября — Ярославль, сказали РБК два собеседника, знакомых с организацией поездок. В Рязани и Ярославле также пройдут выборы губернаторов. И.о. губернатора Рязанской области Николай Любимов и и.о. губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов избираются на первый срок.
С июня Владимир Путин посетил семь регионов, где осенью состоятся губернаторские выборы: Удмуртию, Карелию, Марий Эл, Бурятию, Свердловскую, Белгородскую и Кировскую области. Всего в единый день голосования 10 сентября прямые губернаторские выборы пройдут в 16 регионах.