Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко оценила ход благоустройства в Автозаводском районе

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, Елизавета Солонченко 10 августа 2017 года проверила, как идет реализация проекта «Создание комфортной городской среды». В 2017 году в Нижнем Новгороде в программу попали дворы 104 многоквартирных домов, в которых проживает более 20 тысяч жителей. Все проекты прошли общественное обсуждение и были скорректированы с учётом предложений от населения. По словам главы Нижнего Новгорода, этот проект рассчитан на пять лет, а основные работы запланированы на 2018 год.

«Важно, что проект начинается, не как зачастую бывает, из центра и идет на окраины, а наоборот. Сегодня мы провели инспекцию на Автозаводе, на следующей неделе проверим, как идут работы в Канавино. Фактически, проект связан не столько с предстоящим Чемпионатом мира, а с пожеланиями жителей», — сказала Солонченко.

«Дворы — это место, где горожане проводят много времени: гуляют пенсионеры, мамочки с детьми — и очень важно, чтобы им было комфортно. Поэтому в рамках проекта мы пройдем по всем районам города и рассчитываем, что с 2017 по 2022 год у нас большинство дворов Нижнего Новгорода будет благоустроено», — добавила она.

«Обращаюсь ко всем нижегородцам: любая инициатива, исходящая от активных жителей, нарисованная хоть на листке бумаги — это уже заявка, которая имеет все шансы воплотиться в жизнь. Тема городской среды становится приоритетным проектом управления всей нашей страны. Мы уверены, что в федеральном бюджете на следующий год будут заложены соответствующие средства», — сказал депутат нижегородского Заксобрания Владимир Солдатенков, который также принимал участие в инспекции.

«Если мы сегодня говорим об общей сумме в один млрд рублей на территории Нижегородской области, нам эту сумму надо увеличивать в два — три раза, потому что мы хотим привести в порядок все дворы за пять лет — это серьезнейшая программа», — добавил депутат.

Дворы — это место, где горожане проводят много времени. Рассчитываем, что с 2017 по 2022 год у нас большинство дворов Нижнего Новгорода будет благоустроено. Елизавета Солонченко Глава Нижнего Новгорода

Солонченко и Солдатенков вместе с руководителями Автозаводского района осмотрели участки в районе проспекта Молодежный и оценили ход работ по строительству кольцевой развязки на пл. Киселева, которая делается в рамках другого крупного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, что нижегородская администрация объявила аукционы на благоустройство ряда территорий на 330 млн рублей 28 июля 2017 года.

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