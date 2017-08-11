Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко оценила ход благоустройства в Автозаводском районе
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко оценила ход благоустройства в Автозаводском районе. Об этом сообщает
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко оценила ход благоустройства в Автозаводском районе. Об этом сообщает
Согласно информации, Елизавета Солонченко 10 августа 2017 года проверила, как идет реализация проекта «Создание комфортной городской среды». В 2017 году в Нижнем Новгороде в программу попали дворы 104 многоквартирных домов, в которых проживает более 20 тысяч жителей. Все проекты прошли общественное обсуждение и были скорректированы с учётом предложений от населения. По словам главы Нижнего Новгорода, этот проект рассчитан на пять лет, а основные работы запланированы на 2018 год.
«Важно, что проект начинается, не как зачастую бывает, из центра и идет на окраины, а наоборот. Сегодня мы провели инспекцию на Автозаводе, на следующей неделе проверим, как идут работы в Канавино. Фактически, проект связан не столько с предстоящим Чемпионатом мира, а с пожеланиями жителей», — сказала Солонченко.
«Дворы — это место, где горожане проводят много времени: гуляют пенсионеры, мамочки с детьми — и очень важно, чтобы им было комфортно. Поэтому в рамках проекта мы пройдем по всем районам города и рассчитываем, что с 2017 по 2022 год у нас большинство дворов Нижнего Новгорода будет благоустроено», — добавила она.
«Обращаюсь ко всем нижегородцам: любая инициатива, исходящая от активных жителей, нарисованная хоть на листке бумаги — это уже заявка, которая имеет все шансы воплотиться в жизнь. Тема городской среды становится приоритетным проектом управления всей нашей страны. Мы уверены, что в федеральном бюджете на следующий год будут заложены соответствующие средства», — сказал депутат нижегородского Заксобрания Владимир Солдатенков, который также принимал участие в инспекции.
«Если мы сегодня говорим об общей сумме в один млрд рублей на территории Нижегородской области, нам эту сумму надо увеличивать в два — три раза, потому что мы хотим привести в порядок все дворы за пять лет — это серьезнейшая программа», — добавил депутат.
Дворы — это место, где горожане проводят много времени. Рассчитываем, что с 2017 по 2022 год у нас большинство дворов Нижнего Новгорода будет благоустроено.
Солонченко и Солдатенков вместе с руководителями Автозаводского района осмотрели участки в районе проспекта Молодежный и оценили ход работ по строительству кольцевой развязки на пл. Киселева, которая делается в рамках другого крупного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Напомним, что нижегородская администрация объявила аукционы на благоустройство ряда территорий на 330 млн рублей 28 июля 2017 года.
СПРАВКА
Приоритетный проект «Комфортная городская среда» был утвержден советом при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года. Проект рассчитан на 2017−2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественно значимых городских пространств. Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделяться из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.