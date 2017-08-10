Георгий Балан обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье

Источник: Sputnik.md

«Вице-премьер Георгий Балан провел сегодня встречу с представителями миссии ОБСЕ в Молове. Дискуссии коснулись текущей ситуации, связанной с процессом приднестровского урегулирования, а также событий, которые произошли в последнее время в восточных районах страны и в зоне безопасности», — сообщили в пресс-службе.

При этом в бюро не уточнили, о каких событиях идет речь.

Как подчеркнули в ведомстве, стороны также отметили, что «важно обеспечить стабильность в зоне безопасности и избегать односторонних действий, которые могут привести к очагам напряженности».

Также в ходе встречи были подняты вопросы, связанные с проведением переговорного процесса.