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18:37 (мск), источник: Sputnik.md

Георгий Балан обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Георгий Балан обсудил в четверг с представителями миссии ОБСЕ в республике текущую ситуацию с процессом приднестровского урегулирования, сообщили в пресс-службе бюро по реинтеграции страны.

Источник: Sputnik.md

«Вице-премьер Георгий Балан провел сегодня встречу с представителями миссии ОБСЕ в Молове. Дискуссии коснулись текущей ситуации, связанной с процессом приднестровского урегулирования, а также событий, которые произошли в последнее время в восточных районах страны и в зоне безопасности», — сообщили в пресс-службе.

При этом в бюро не уточнили, о каких событиях идет речь.

Как подчеркнули в ведомстве, стороны также отметили, что «важно обеспечить стабильность в зоне безопасности и избегать односторонних действий, которые могут привести к очагам напряженности».

Также в ходе встречи были подняты вопросы, связанные с проведением переговорного процесса.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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