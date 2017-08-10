Георгий Балан обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik.
«Вице-премьер Георгий Балан провел сегодня встречу с представителями миссии ОБСЕ в Молове. Дискуссии коснулись текущей ситуации, связанной с процессом приднестровского урегулирования, а также событий, которые произошли в последнее время в восточных районах страны и в зоне безопасности», — сообщили в
При этом в бюро не уточнили, о каких событиях идет речь.
Как подчеркнули в ведомстве, стороны также отметили, что «важно обеспечить стабильность в зоне безопасности и избегать односторонних действий, которые могут привести к очагам напряженности».
Также в ходе встречи были подняты вопросы, связанные с проведением переговорного процесса.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.