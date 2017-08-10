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21:47 (мск), источник: Noi.md

Журналисту из Кишинёва отказали во въезде в Приднестровье

Телевизионный журналист Елена Пахомова не смогла въехать на территорию Приднестровья. Примечательно, что на так называемой «пограничной заставе» при въезде на Левобережье Днестра во въезде отказали бывшему главному редактору «Первого Приднестровского телеканала», передаёт NOI.md.

Источник: Noi.md

Ведущая одного из молдавских телеканалов в Кишинёве Елена Пахомова сообщила в социальных сетях о том, что ей было отказано во въезде на территорию Приднестровья без объяснения причин. Она направлялась в регион вместе с собственным ребёнком.

Пахомова намерена направить официальный запрос в компетентные структуры непризнанной республики. На её запись оперативно отреагировала бывшая министр иностранных дел Приднестровья, супруга опального политика Нина Шевчук, которая предположила, что Елена, видимо, ставит лайки в социальных сетях «не тем, кому надо».

«Там теперь с этим строго, не забалуешь», — написала Шевчук.

Уточним, что Елена Пахомова была главным редактором «Первого Приднестровского телеканала» с 2013 по 2015 годы. С 2015 года регулярного сотрудничала с рядом телеканалов, базирующихся в Кишинёве. В настоящий момент ведёт разговорное шоу на телеканале «NTV Moldova». Ведущая входит в Совет гражданского общества при президенте Молдовы, где возглавляет комиссию по средствам массовой информации и общественным связям.

В послужном списке Пахомовой также несколько документальных фильмов. Так, в 2016 году она вместе с бывшим вице-министром иностранных дел и европейской интеграции Валерием Осталепом презентовала фильм «1918», посвящённый событиям, при которых Молдова была оккупирована Румынией.

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