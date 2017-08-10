Журналисту из Кишинёва отказали во въезде в Приднестровье

Источник: Noi.md

Ведущая одного из молдавских телеканалов в Кишинёве Елена Пахомова сообщила в социальных сетях о том, что ей было отказано во въезде на территорию Приднестровья без объяснения причин. Она направлялась в регион вместе с собственным ребёнком.

Пахомова намерена направить официальный запрос в компетентные структуры непризнанной республики. На её запись оперативно отреагировала бывшая министр иностранных дел Приднестровья, супруга опального политика Нина Шевчук, которая предположила, что Елена, видимо, ставит лайки в социальных сетях «не тем, кому надо».

«Там теперь с этим строго, не забалуешь», — написала Шевчук.

Уточним, что Елена Пахомова была главным редактором «Первого Приднестровского телеканала» с 2013 по 2015 годы. С 2015 года регулярного сотрудничала с рядом телеканалов, базирующихся в Кишинёве. В настоящий момент ведёт разговорное шоу на телеканале «NTV Moldova». Ведущая входит в Совет гражданского общества при президенте Молдовы, где возглавляет комиссию по средствам массовой информации и общественным связям.