Американское издание пишет о критике в адрес Молдовы
Одна из законодательных поправок, принятых парламентом Молдовы 26 декабря, привлекла внимание международного издания.
Одна из законодательных поправок, принятых парламентом Молдовы 26 декабря, привлекла внимание международного издания.
Газета Washington Post написала, что группа борцов с коррупцией раскритиковала правительство за то, что оно предоставляет гражданство лицам, которые инвестируют сотни тысяч евро в наше государство.
Поправка к Закону предусматривает, что лица, которые инвестируют 100 тыс. евро, покупают недвижимость или выдает кредиты государству в размере 250 тыс. евро на пять лет, могут получить гражданство Республики Молдова.
Поправка была принята 26 декабря, что не осталось незамеченным. Шесть месяцев спустя эта поправка вступила в силу, пишет Washington Post.
По мнению представителя организации Transparency International Moldova Вячеслава Негруцэ, эти меры могут легализовать «грязные деньги».
Аналитики отмечают, что закон может позволить гражданам советских государств свободно путешествовать по всему Европейскому Союзу.
Издание подчеркивает, что Молдова подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в 2014 году и что молдаванам не нужны визы для поездки в Европейский Союз.