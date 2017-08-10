Адвокатам Шевчука не дали ознакомиться с материалами уголовного дела

Источник: Noi.md

Экс-чиновник, скрывающийся от судебного преследования в Молдове, выложил в facebook ответ начальника Следственного комитета (СК) непризнанной ПМР Вячеслава Бынзаря на запрос его адвокатов с просьбой о допуске к материалам.

Из документа СК следует, что уголовные дела о преступлениях, в которых подозревается бывший президент, объединены в одно производство. Дело содержит сведения, которые отнесены к государственной тайне и которым присвоен гриф «секретно». А по местному законодательству к участию в судопроизводстве не допускаются адвокаты иностранных государств по делам, в которых затрагиваются вопросы, связанные с государственной тайной.

Шевчук считает, что председатель СК «изобретает способы прикрыться государственной тайной, его решение притянуто за уши и незаконно». Он считает, что власти региона намерены «провести следствие в закрытом режиме, с подконтрольными в Приднестровье адвокатами и провести позже закрытый же суд».