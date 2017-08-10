Адвокатам Шевчука не дали ознакомиться с материалами уголовного дела
Молдавским адвокатам бывшего президента Приднестровья Евгения Шевчука отказано в ознакомлении с материалами уголовного дела против него.
Молдавским адвокатам бывшего президента Приднестровья Евгения Шевчука отказано в ознакомлении с материалами уголовного дела против него.
Из документа СК следует, что уголовные дела о преступлениях, в которых подозревается бывший президент, объединены в одно производство. Дело содержит сведения, которые отнесены к государственной тайне и которым присвоен гриф «секретно». А по местному законодательству к участию в судопроизводстве не допускаются адвокаты иностранных государств по делам, в которых затрагиваются вопросы, связанные с государственной тайной.
Шевчук считает, что председатель СК «изобретает способы прикрыться государственной тайной, его решение притянуто за уши и незаконно». Он считает, что власти региона намерены «провести следствие в закрытом режиме, с подконтрольными в Приднестровье адвокатами и провести позже закрытый же суд».
Бывший «президент» Приднестровья Евгений Шевчук 27 июня тайно покинул непризнанную республику и бежал в Молдову. Он возглавлял регион с 2011 по 2016 гг. Сейчас его подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах. 28 июня Верховный совет по просьбе прокурора ПМР лишил Шевчука неприкосновенности. В свою очередь Шевчук считает, что его заказал глава холдинга «Шериф» Виктор Гушан.