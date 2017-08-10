Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
В Мурманске мужчина убил врача и покончил с собой
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Adidas закрывает розничные магазины в России
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
CМИ: Венедиктов сообщил, кто "дышит в затылок" Медведеву
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
В РФ показали боевой корабль с изгибающейся палубой – СМИ
“Правый сектор” к ДНР: Закусывайте, когда пьете
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Тень Земли
20:21 (мск), источник: РИА Новости

Ассанж заявил, что Россия постоянно и намеренно «троллит» США

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что постоянный «троллинг» Россией властей США является намеренной политикой, и наблюдательный полет над штаб-квартирой ЦРУ в Лэнгли по договору «Открытое небо» был частью этой политики.

Источник: РИА Новости

«Постоянный троллинг Россией мощи США (например, пролет над Лэнгли вместо Белых песков) — очевидно намеренная политика. Похожий троллинг появляется во многих их аккаунтах в социальных сетях и ее постоянные попытки показать, на английском, что она стоит за многими событиями, которые раздражают истеблишмент США», — написал Ассанж в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он также отметил разницу между насмешками и проявлениями силы. По словам Ассанжа, «троллинг» нацелен на то, чтобы провоцировать реакции, а не на сдерживание. «В интересах западных стран, с точки зрения госбезопасности, раскручивание (понятия — ред.) “угрозы” в противовес “троллингу”, чтобы повысить собственную значимость и свои бюджеты», — заявил Ассанж.

Так, например, по его мнению, лагерь канцлера ФРГ Ангелы Меркель перед выборами заинтересован в росте популярности мнений об «угрозе» РФ, чтобы подвергнуть критике власти и политику Москвы. Американские демократы же хотят раскрутить понятие «угрозы», чтобы подкрепить их оправдание за проигрыш на выборах.

Читайте также
В Пентагоне объяснили, как самолету ВКС РФ разрешили полет над Белым домом

Ранее сообщалось, что в среду Ту-154 пролетел над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими президентскими резиденциями, а также секретным правительственным бункером под Вашингтоном, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу.

По заявлению Минобороны РФ, группа российских инспекторов 7—12 августа выполняет наблюдательные полеты над США на самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 на максимальную дальность в 4,9 тысячи километров (охватывает всю материковую часть США). Полеты выполняются по согласованному с США маршруту, а американские специалисты на борту контролируют, как применяется аппаратура наблюдения.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

7 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии7
Комментарии
7
полковник Васин
Весь этот троллинг бьёт прежде всего по простым русским людям , баре балуются , жгут продукты , играют в игрушки на Донбассе,а русские люди гибнут .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
7
Комментировать
 'Европа намерена капитулировать. Побеждать умеет только Россия'
'Вызвало отторжение'. Захарченко отказался от названия 'Малороссия'
Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Поклонская обвинила Минкульт в экстремизме из-за «Матильды»
МЧС направляет вертолет на помощь застрявшему в устье реки киту
Суд приговорил журналиста РБК Соколова к 3,5 годам колонии
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь