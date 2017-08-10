Ассанж заявил, что Россия постоянно и намеренно «троллит» США
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что постоянный «троллинг» Россией властей США является намеренной политикой, и наблюдательный полет над
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что постоянный «троллинг» Россией властей США является намеренной политикой, и наблюдательный полет над
«Постоянный троллинг Россией мощи США (например, пролет над Лэнгли вместо Белых песков) — очевидно намеренная политика. Похожий троллинг появляется во многих их аккаунтах в социальных сетях и ее постоянные попытки показать, на английском, что она стоит за многими событиями, которые раздражают истеблишмент США», — написал Ассанж в Twitter.
Он также отметил разницу между насмешками и проявлениями силы. По словам Ассанжа, «троллинг» нацелен на то, чтобы провоцировать реакции, а не на сдерживание. «В интересах западных стран, с точки зрения госбезопасности, раскручивание (понятия — ред.) “угрозы” в противовес “троллингу”, чтобы повысить собственную значимость и свои бюджеты», — заявил Ассанж.
Так, например, по его мнению, лагерь канцлера ФРГ Ангелы Меркель перед выборами заинтересован в росте популярности мнений об «угрозе» РФ, чтобы подвергнуть критике власти и политику Москвы. Американские демократы же хотят раскрутить понятие «угрозы», чтобы подкрепить их оправдание за проигрыш на выборах.
Ранее сообщалось, что в среду Ту-154 пролетел над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими президентскими резиденциями, а также секретным правительственным бункером под Вашингтоном, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу.
По заявлению Минобороны РФ, группа российских инспекторов
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23