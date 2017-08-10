Охладчук: военные объекты США улучшат подготовку молдавской армии

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в пресс-службе Минобороны республики, в четверг Охладчук вместе с послом США в Молдове Джеймсом Петтитом посетили военную базу в Бульбоака, чтобы ознакомиться с процессом модернизации полигона, который проходит в рамках программы «Глобальная инициатива по поддержанию миротворческих операций» (GPOI). Этот проект финансируется правительством США.

Охладчук поблагодарил правительство США за постоянную помощь Нацармии Молдовы в рамках различных программ подготовки и помощи, включая GPOI.

«Мы присоединились к этой программе, так как хотели улучшить условия подготовки военнослужащих Национальной армии, которые участвуют в международных миротворческих операциях под эгидой ООН, а США предоставили нам такую возможность. Рассчитываем и в дальнейшем на поддержку наших американских партнеров», — цитирует слова Охладчука пресс-служба Минобороны.

Петтит в свою очередь отметил, что основная цель — улучшение условий для подготовки молдавских военнослужащих.

«Мы хотим, чтобы Национальная армия была лучше подготовлена к различным миротворческим миссиям. Все объекты предназначены для обучения и не представляют никому угрозы», — заявил американский посол.

Ранее RT сообщил, что ВМС США ищут подрядчиков для строительства восьми новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака. По данным издания, ссылавшегося на требования тендера, будущему подрядчику необходимо провести «проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки на тренировочной базе Бульбоака». Сумма контракта достигает 250 тысяч долларов. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерение США построить восемь новых военных объектов не было согласовано с ним и является провокацией; он пообещал «разобраться» с этим вопросом.