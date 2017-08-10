Трамп посоветовал КНДР «очень, очень нервничать» из-за угроз Гуаму

Источник: Reuters

Северную Корею ждут проблемы, с которыми «мало какие страны сталкивались», заявил президент США Дональд Трамп. Во избежание этого он предложил Пхеньяну «взять себя в руки». Об этом сообщает Associated Press.

Пхеньяну следует «очень, очень нервничать», если они решат сделать что-либо США, также заявил Трамп, передает Reuters.

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Ранее генерал КНДР Ким Рак Диом сообщил, что Пхеньян подготовил план удара в сторону острова Гуама, на котором находится американская военная база. Ракеты «Хвасон-12» должны будут пролететь 3356 км над Японией и западной частью Тихого океана и упасть примерно в 30−40 км от побережья острова. Это будет упреждающий удар, подчеркнули в КНДР.

Так в Северной Корее отреагировали на слова Трампа, произнесенные им 8 августа о том, что в случае продолжения ракетных испытаний КНДР «столкнется с таким огнем и яростью, которых мир раньше не видел».

В четверг, 10 августа, Трамп предположил, что его слова «возможно, не были достаточно жесткими». Он добавил, что готовит новое предупреждение об использовании ядерного оружия для северокорейских властей.

Сразу после того, как КНДР пригрозила ударом рядом с островом Гуам, Япония заявила, что имеет право и технически способна перехватить северокорейские ракеты, если они будут пролетать над ее территорией. Подобные пуски будут расценены как угроза существованию Японии, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

В Пентагоне вовсе сообщили, что план превентивного удара по северокорейским пусковым установкам уже подготовлен и будет исполнен по приказу Трампа.