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10 августа, источник: РИА Новости

Трамп поблагодарил Путина за сокращение дипмиссии США в России

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен своему коллеге Владимиру Путину за сокращение числа сотрудников дипмиссии в России, поскольку Вашингтон пытается сократить расходы.

Источник: РИА Новости
Хочу поблагодарить его (Путина — ред.), поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они (персонал — ред.) возвращались.
Дональд Трамп
Президент США

Ранее Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий до 455 человек и лишила посольство Соединенных Штатов права пользоваться дачей в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице.

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Как заявил Владимир Путин, под сокращение попадут 755 сотрудников американских диппредставительств. Эти меры стали ответом на изъятие США российской дипсобственности, а также принятие конгрессом закона о санкциях против Москвы.

В посольстве России в США в среду пояснили, что Москве не пришлось бы идти на это без аналогичных шагов со стороны Вашингтона."Обмен «уколами» — не наш выбор", — говорилось в заявлении дипмиссии.

При этом в посольстве подчеркнули, что Россия «тоже выступает за улучшение двусторонних отношений и поиск сфер сотрудничества». «Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения», — отмечалось в документе.

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
андрей жаров
Хорошая мина,при плохой игре)))
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