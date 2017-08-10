Трамп поблагодарил Путина за сокращение дипмиссии США в России

Источник: РИА Новости

Хочу поблагодарить его (Путина — ред.), поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они (персонал — ред.) возвращались. Дональд Трамп Президент США

Ранее Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий до 455 человек и лишила посольство Соединенных Штатов права пользоваться дачей в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице.

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Как заявил Владимир Путин, под сокращение попадут 755 сотрудников американских диппредставительств. Эти меры стали ответом на изъятие США российской дипсобственности, а также принятие конгрессом закона о санкциях против Москвы.

В посольстве России в США в среду пояснили, что Москве не пришлось бы идти на это без аналогичных шагов со стороны Вашингтона."Обмен «уколами» — не наш выбор", — говорилось в заявлении дипмиссии.