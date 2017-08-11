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05:21 (мск), источник: РБК

Трамп заявил о намерении ввести режим ЧС из-за злоупотребления опиоидами

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен ввести в стране режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии злоупотребления опиоидами — искусственными опиатами, обладающими обезболивающим эффектом, которые также оказывают на организм человека эффект, схожий с действием опия. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

«Опиоидный кризис является чрезвычайной ситуацией, и я официально заявляю, что это чрезвычайная ситуация», — заявил американский лидер журналистам, находясь на отдыхе в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. По его словам, администрация президента разрабатывает документы для официального объявления чрезвычайной ситуации в стране.

«Мы собираемся это сделать, и мы собираемся сделать это чрезвычайной ситуацией в стране. Это серьезная проблема, которой у нас никогда не было» — отметил Трамп.

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Введение режима чрезвычайной ситуации позволит штатам и округам, в которых он будет действовать, получать дополнительную поддержку и ресурсы из федеральных фондов для борьбы с эпидемией злоупотребления опиоидов.

Также такие меры приведут к расширению доступа к различным формам лечения наркозависимости, что даст правительству возможность ускоренного введения ограничений на употребление опиоидов. «Мы собираемся потратить много времени, усилий и большие средства на решение опиоидного кризиса. Это всемирная проблема, а не только проблема Соединенных Штатов», — подчеркнул Трамп.

Ранее, 8 августа, американский лидер назвал эпидемию злоупотребления опиоидами крупнейшей проблемой США. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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«Сегодня в 15:00 я проведу большое совещание по поводу кризиса опиоидов — крупнейшей проблемы нашей страны» — написал Трамп.

Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, от передозировки опиоидами в 2015 году погибли более 33 тыс. американцев.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
дядя Коля
Они там , в штатах , все обкуренные...
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