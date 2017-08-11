Трамп заявил о намерении ввести режим ЧС из-за злоупотребления опиоидами
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен ввести в стране режим чрезвычайной ситуации
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен ввести в стране режим чрезвычайной ситуации
«Опиоидный кризис является чрезвычайной ситуацией, и я официально заявляю, что это чрезвычайная ситуация», — заявил американский лидер журналистам, находясь на отдыхе в своем
«Мы собираемся это сделать, и мы собираемся сделать это чрезвычайной ситуацией в стране. Это серьезная проблема, которой у нас никогда не было» — отметил Трамп.
Также такие меры приведут к расширению доступа к различным формам лечения наркозависимости, что даст правительству возможность ускоренного введения ограничений на употребление опиоидов. «Мы собираемся потратить много времени, усилий и большие средства на решение опиоидного кризиса. Это всемирная проблема, а не только проблема Соединенных Штатов», — подчеркнул Трамп.
Ранее, 8 августа, американский лидер назвал эпидемию злоупотребления опиоидами крупнейшей проблемой США. Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Сегодня в 15:00 я проведу большое совещание по поводу кризиса опиоидов — крупнейшей проблемы нашей страны» — написал Трамп.
Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, от передозировки опиоидами в 2015 году погибли более 33 тыс. американцев.