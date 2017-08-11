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02:06 (мск), источник: Известия

Минтранс РФ запретил летать над Крымским мостом ниже километра

Министерство транспорта России официально подтвердило установление зоны ограничения полетов над строящимся мостом через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

Полеты всех воздушных судов, аэростатов и дронов запрещены на высоте до 1 тыс. м.

Ширина зоны составляет 3 км, протяженность — на всю длину моста.
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Запрет был введен для обеспечения безопасности на время строительства моста, но может сохраниться и после его ввода в эксплуатацию.

По словам экспертов, на полеты авиакомпаний и малой авиации это ограничение негативного влияния не оказало.

К примеру, частные пилоты в высокий сезон выполняют около 25 рейсов в месяц с материка в Крым и обратно, но все они проходят в стороне от моста.

Согласно существующему графику, автодорожная часть моста должна быть построена к декабрю 2018 года, а железнодорожная — к декабрю 2019 года.

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