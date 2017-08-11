Минтранс РФ запретил летать над Крымским мостом ниже километра
Министерство транспорта России официально подтвердило установление зоны ограничения полетов над строящимся мостом через Керченский пролив.
Министерство транспорта России официально подтвердило установление зоны ограничения полетов над строящимся мостом через Керченский пролив.
Полеты всех воздушных судов, аэростатов и дронов запрещены на высоте до 1 тыс. м.
Запрет был введен для обеспечения безопасности на время строительства моста, но может сохраниться и после его ввода в эксплуатацию.
По словам экспертов, на полеты авиакомпаний и малой авиации это ограничение негативного влияния не оказало.
К примеру, частные пилоты в высокий сезон выполняют около 25 рейсов в месяц с материка в Крым и обратно, но все они проходят в стороне от моста.
Согласно существующему графику, автодорожная часть моста должна быть построена к декабрю 2018 года, а железнодорожная — к декабрю 2019 года.