Путина возмутили поборы с пострадавших от стихийных бедствий

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.

Президент РФ Владимир Путин назвал чушью ситуацию, когда с пострадавших при ЧС людей берут деньги за справки для получения финансовой помощи, а также поручил законодательно отрегулировать этот вопрос. Об этом глава государства заявил на встрече с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

По словам Голиковой, ситуация, когда с людей требовали деньги за справки, была зафиксирована в Ставропольском крае. Она отметила, что финансовое вознаграждение требовали экспертные организации, которые выдавали дающее право на получение государственного жилищного сертификата заключение о том, что жилье пришло в негодность. Размер такого вознаграждения составлял 5−6 тысяч рублей. Позже комиссию стали брать банки, затем — Росреестр.

Российский лидер подчеркнул, что недопустимо требовать с пострадавших от ЧС людей деньги за каждую справку.

«Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды не было. Люди остались без копейки. Государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них еще какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять», — сказал президент.

На рабочей встрече Владимира Путина с председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой обсуждались результаты работы организации за первое полугодие, а также исполнение поручений, данных главой государства по итогам «прямой линии».