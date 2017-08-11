КПРФ выдвинула экс-спикера Думы Вихоревки Анжелику Назимову на пост главы города

Источник: IrkutskMedia.ru

КПРФ выдвинула бывшего председателя Думы Вихоревки Анжелику Назимову на выборы главы города. По состоянию на 10 августа, на пост мэра выдвинулись семь кандидатов. Напомним, муниципальные выборы назначены в связи с тем, что в мае 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности главу Вихоревки Геннадия Пуляева. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на документы на сайте Братской районной ТИК.

«Кроме Анжелики Назимовой на пост мэра Вихоревки претендуют Денис Шпаков (“Единая Россия”), Олег Гонохов (ЛДПР), Николай Дружинин (“Партия Роста”) и три самовыдвиженца — Маргарита Александрова, Анастасия Лебедева и Елена Ясинская», — сообщается в документа Братской районной ТИК.

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Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности мэра Вихоревки Братского района Геннадия Пуляева. Распоряжение главы региона вступило в силу 10 мая. Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет первый заместитель мэра Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов.

Отрешенный Сергеем Левченко от должности мэра Вихоревки Геннадий Пуляев заявил о том, что решение губернатора вывело ситуацию на новый уровень, теперь это не проблема с отоплением в Вихоревке, а прецедент, создающий угрозу для всех глав муниципальных образований. Распоряжение губернатора региона стало неожиданным для бывшего главы муниципалитета. Он считает, что нужно не виноватых искать, а решать проблему. Через некоторое время Геннадий Пуляев подал в Иркутский областной суд исковое заявление о признании незаконным распоряжения губернатора Приангарья Сергея Левченко об отрешении от должности.