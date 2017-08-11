Министр здравоохранения № 1 не вышел на работу в Хабаровске

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.

В системе здравоохранения Хабаровского края продолжает сохраняться двоевластие. «Старый» министр не вышел на работу после затяжного отпуска, чем продлил свое пребывание на своем посту, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Сегодня, 11 августа, должен был состояться первый рабочий день министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько. Однако, после затянувшегося отпуска он не вышел на работу по причине болезни.

— Александру Валентиновичу продлили больничный лист, — сообщили в приемной министерства.

Когда министр сможет приступить к своим обязанностям, выяснить у него самого не удалось: на телефонный звонок Александр Витько не ответил.