Министр здравоохранения № 1 не вышел на работу в Хабаровске
В силу чего, двоевластие в системе здравоохранения края продолжает сохраняться.
В силу чего, двоевластие в системе здравоохранения края продолжает сохраняться.
Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.
В системе здравоохранения Хабаровского края продолжает сохраняться двоевластие. «Старый» министр не вышел на работу после затяжного отпуска, чем продлил свое пребывание на своем посту, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Сегодня, 11 августа, должен был состояться первый рабочий день министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько. Однако, после затянувшегося отпуска он не вышел на работу по причине болезни.
— Александру Валентиновичу продлили больничный лист, — сообщили в приемной министерства.
Когда министр сможет приступить к своим обязанностям, выяснить у него самого не удалось: на телефонный звонок Александр Витько не ответил.
Напомним, во время нахождения Александра Витько в очередном отпуске неожиданно был назначен новый министр здравоохранения Хабаровского края, в нашем случае министр здравоохранения № 2, Кирилл Пошатаев — бывший глава ККБ № 2. Сначала в Минздраве поясняли, что только на время отпуска Витько, а впоследствии, как будто, на постоянной основе. Какова при этом судьба министра № 1, никто пояснить не смог. Таковой ситуация остается и по сей день.