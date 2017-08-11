Депутат нашёл эротический подтекст в правилах благоустройства Хабаровска
Евгений Смолькин предложил переписать документ менее двусмысленным языком.
Евгений Смолькин предложил переписать документ менее двусмысленным языком.
Депутат Хабаровской городской думы Евгений Смолькин стал единственным жителем дальневосточной столицы, предложившим внести конкретные изменения в правила благоустройства, которые проходили процедуру публичных слушаний в четверг. Народный избранник предложил заменить в тексте документа двусмысленные формулировки, несущие в себе, в том числе, и некий сексуальный подтекст.
«Я внимательно изучил проект правил благоустройства и остался им доволен — он подготовлен на высоком профессиональном уровне. Но у меня есть несколько замечаний и корректив», — заявил депутат с трибуны.
Евгений Смолькин зачитал пункты документа, которые, по его мнению, следует переделать. В частности, ему показался двусмысленным термин «полуприватное пространство», который в правилах соседствует со словосочетанием «удовлетворение потребностей жителей».
«Это создаёт
Депутат внёс ещё несколько корректив — «тихий отдых» он предложил заменить на «досуг», а население, увлечённое настольными играми, не ограничивать гражданами пенсионного возраста, усмотрев в этом некую «дискриминацию». Евгений Смолькин также настоял на том, что слово «толпа» в правилах благоустройства должно быть заменено на «большое скопление людей». Все идеи народного избранника внесли в протокол слушаний. Выступления двоих других «добровольцев» были гораздо менее приближены к формату мероприятия.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Хабаровске обсудили обновлённые правила благоустройства — документ значительно расширили, чтобы он соответствовал условиям федеральной программы по развитию территорий. Проект прошёл этап публичных слушаний и теперь его должны принять депутаты гордумы — в случае их положительного вердикта дальневосточная столица начнёт жить