Депутат нашёл эротический подтекст в правилах благоустройства Хабаровска

Депутат Хабаровской городской думы Евгений Смолькин стал единственным жителем дальневосточной столицы, предложившим внести конкретные изменения в правила благоустройства, которые проходили процедуру публичных слушаний в четверг. Народный избранник предложил заменить в тексте документа двусмысленные формулировки, несущие в себе, в том числе, и некий сексуальный подтекст.

«Я внимательно изучил проект правил благоустройства и остался им доволен — он подготовлен на высоком профессиональном уровне. Но у меня есть несколько замечаний и корректив», — заявил депутат с трибуны.

Евгений Смолькин зачитал пункты документа, которые, по его мнению, следует переделать. В частности, ему показался двусмысленным термин «полуприватное пространство», который в правилах соседствует со словосочетанием «удовлетворение потребностей жителей».

«Это создаёт какое-то сексуально-эротическое значение, неуместное для нормативно-правового акта», — подчеркнул народный избранник, предложив переформулировать пункт правил. «Полуприватное пространство», по его мнению, в данном случае нужно заменить на «экологическое».

Депутат внёс ещё несколько корректив — «тихий отдых» он предложил заменить на «досуг», а население, увлечённое настольными играми, не ограничивать гражданами пенсионного возраста, усмотрев в этом некую «дискриминацию». Евгений Смолькин также настоял на том, что слово «толпа» в правилах благоустройства должно быть заменено на «большое скопление людей». Все идеи народного избранника внесли в протокол слушаний. Выступления двоих других «добровольцев» были гораздо менее приближены к формату мероприятия.