Турция предложила упростить визовый режим с Казахстаном
Турция предлагает Казахстану создать безвизовый режим для трудовых мигрантов.
Турция предлагает Казахстану создать безвизовый режим для трудовых мигрантов.
С такой инициативой в ходе
«Но это не большой объем. Его можно увеличить до 10 млрд долларов. Сейчас между нашими странами ведется торговля в основном природными и энергетическими ресурсами. Но компании Турции готовы поставлять в Казахстан текстильные изделия и некоторые виды продуктов питания», — сказал Зейбекджи.
Но, по его мнению, для реализации этого Казахстану и Турции нужно пересмотреть торговое соглашение и убрать некоторые барьеры.
«Мы должны убрать все препятствия и барьеры для нашего сотрудничества. Да, у нас есть безвизовый режим между нашими странами. Но мне кажется, что и рабочей силе надо дать безвизовый режим. Для того чтобы наши трудовые ресурсы могли так же свободно действовать на территории обеих стран», — считает министр.
Кроме того, Нихат Зейбекджи озвучил и дату официального визита в Казахстан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, он запланирован на