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07:14 (мск), источник: 365info.kz

Турция предложила упростить визовый режим с Казахстаном

Турция предлагает Казахстану создать безвизовый режим для трудовых мигрантов.

Источник: 365info.kz

С такой инициативой в ходе казахстанско-турецкого бизнес-форума выступил министр экономики Турции Нихат Зейбекджи, сообщает телеканал «Астана». Министр отметил, что компании двух стран давно и продуктивно сотрудничают. И за годы совместной работы Турция вложила в экономику Казахстана около 2 млрд инвестиций.

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«Но это не большой объем. Его можно увеличить до 10 млрд долларов. Сейчас между нашими странами ведется торговля в основном природными и энергетическими ресурсами. Но компании Турции готовы поставлять в Казахстан текстильные изделия и некоторые виды продуктов питания», — сказал Зейбекджи.

Но, по его мнению, для реализации этого Казахстану и Турции нужно пересмотреть торговое соглашение и убрать некоторые барьеры.

«Мы должны убрать все препятствия и барьеры для нашего сотрудничества. Да, у нас есть безвизовый режим между нашими странами. Но мне кажется, что и рабочей силе надо дать безвизовый режим. Для того чтобы наши трудовые ресурсы могли так же свободно действовать на территории обеих стран», — считает министр.

Кроме того, Нихат Зейбекджи озвучил и дату официального визита в Казахстан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, он запланирован на 9—10 сентября этого года.

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