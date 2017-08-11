В Норильске суд отменил регистрацию ряда оппозиционеров на выборы

Источник: AP 2017

Норильский суд отменил регистрацию ряда кандидатов от КПРФ и самовыдвиженцев, планировавших идти на выборы в местный Горсовет. Оппозиционеры не соглашаются с таким решением и считают, что им незаконно отказывают в праве выбора. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

По данным источника, суд отменил регистрацию семи кандидатов от местного отделения КПРФ, выданную 23 июля. В инстанции посчитали, что коммунисты допустили нарушения в документах. Ранее городской избирком отказал в регистрации двум представителям компартии.

«Сейчас у нас осталось 16 кандидатов-списочников. Вопрос об их регистрации решится в суде 14 августа. Решение по кандидатам-многомандатникам будем обжаловать. Есть предположение, что списочников также снимут — якобы были допущены нарушения в документах», — рассказала «Ъ» секретарь по организационно-партийной работе норильского отделения КПРФ Ольга Матюшина.

Также до выборов не допустили известного норильского правозащитника Руслана Абдуллаева, который, по мнению избиркома, не предоставил ряд нужных справок. Однако сам активист посчитал претензии надуманными и обратился с жалобой к полпреду президента в СФО Сергею Меняйло и губернатору Виктору Толоконскому.

При этом в избиркоме заявляют, что все отказы законны. По словам председателя комиссии Евгения Волика, партии, которым отказали в регистрации, перекладывают ответственность за свои ошибки.

«Неправильно было осуществлено выдвижение реготделением КПРФ. Суд определил, что они нарушили порядок, установленный федеральным законом», — заявил Волик журналистам.

Зампред избиркома Татьяна Дижечко пояснила, что регистрацию на выборы в Горсовет прошли пять из шести партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Зеленые». Партию «Великое Отечество» не допустили из-за нарушений при подаче документов. Всего норильчане выберут 35 депутатов.