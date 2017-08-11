В Норильске суд отменил регистрацию ряда оппозиционеров на выборы
В регистрации отказали кандидатам от КПРФ и самовыдвиженцам.
В регистрации отказали кандидатам от КПРФ и самовыдвиженцам.
Норильский суд отменил регистрацию ряда кандидатов от КПРФ и самовыдвиженцев, планировавших идти на выборы в местный Горсовет. Оппозиционеры не соглашаются с таким решением и считают, что им незаконно отказывают в праве выбора. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
По данным источника, суд отменил регистрацию семи кандидатов от местного отделения КПРФ, выданную 23 июля. В инстанции посчитали, что коммунисты допустили нарушения в документах. Ранее городской избирком отказал в регистрации двум представителям компартии.
«Сейчас у нас осталось 16
Также до выборов не допустили известного норильского правозащитника Руслана Абдуллаева, который, по мнению избиркома, не предоставил ряд нужных справок. Однако сам активист посчитал претензии надуманными и обратился с жалобой к полпреду президента в СФО Сергею Меняйло и губернатору Виктору Толоконскому.
При этом в избиркоме заявляют, что все отказы законны. По словам председателя комиссии Евгения Волика, партии, которым отказали в регистрации, перекладывают ответственность за свои ошибки.
«Неправильно было осуществлено выдвижение реготделением КПРФ. Суд определил, что они нарушили порядок, установленный федеральным законом», — заявил Волик журналистам.
Зампред избиркома Татьяна Дижечко пояснила, что регистрацию на выборы в Горсовет прошли пять из шести партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Зеленые». Партию «Великое Отечество» не допустили
Политологи считают, что снятие оппозиционных кандидатов может поднять протестные настроения. По словам экспертов, перед президентскими выборами «много говорится об их открытости», однако избиратели «получают из Норильска плохой сигнал — все осталось по-старому».