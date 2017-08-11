CNN уволил комментатора за нацистское приветствие в Twitter
Телеканал CNN прекратил сотрудничество с комментатором Джеффри Лордом, который в одной из
Телеканал CNN прекратил сотрудничество с комментатором Джеффри Лордом, который в одной из
Подобному нет оправдания. Джеффри Лорд больше не работает в CNN.
При этом сам журналист заявил, что его высказывание было неверно понято. Он утверждает, что иронизировал, высмеивал нацистов, а не подражал им. «Я люблю CNN, но в этом случае они сдались под натиском хулиганов», — заявил он. Контракт комментатора с телеканалом был заключен до конца года.
9 июня CNN уволил ведущего и богослова Резу Аслана (Reza Aslan), ранее выступившего в своем микроблоге в Twitter с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Увольнение последовало после серии твитов, в которых ведущий, в частности, назвал главу государства «куском дерьма» и «позором всего человечества».
7 июня CNN объявил об увольнении трех сотрудников, причастных к опубликованному на сайте расследованию связей бывшего советника Трампа Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Создатели материала утверждали, что в Конгрессе США ведут расследование отношений Скарамуччи, который во время Всемирного экономического форума в Давосе якобы обсуждал с Дмитриевым смягчение санкций в отношении России. В результате внутреннего расследования выяснилось, что материал написан со слов только одного анонимного источника, что противоречит редакционным правилам. Статья была удалена, а контроль за статьями о России ужесточен.