CNN уволил комментатора за нацистское приветствие в Twitter

Источник: РИА "Новости"

Подобному нет оправдания. Джеффри Лорд больше не работает в CNN. Официальный представитель телекомпании

При этом сам журналист заявил, что его высказывание было неверно понято. Он утверждает, что иронизировал, высмеивал нацистов, а не подражал им. «Я люблю CNN, но в этом случае они сдались под натиском хулиганов», — заявил он. Контракт комментатора с телеканалом был заключен до конца года.

Читайте также Представитель CNN: Трамп поощряет насилие в отношении журналистов

9 июня CNN уволил ведущего и богослова Резу Аслана (Reza Aslan), ранее выступившего в своем микроблоге в Twitter с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Увольнение последовало после серии твитов, в которых ведущий, в частности, назвал главу государства «куском дерьма» и «позором всего человечества».